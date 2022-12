Pasca Cerai dari Song Hye Kyo, Song Joong Ki Pacari Wanita Asal Inggris, Siapa?

ERA.id - Song Joong Ki akhirnya membenarkan hubungan asmaranya dengan seorang wanita pasca bercerai dari Song Hye Kyo. Pacar Song Joong Ki disebut bukan berasal dari kalangan selebriti.



Agensi Song Joong Ki, HighZium Studio mengkonfirmasi hubungan asmara mantan suami Song Hye Kyo, Senin (26/12/2022). Agensi mengatkaan bahwa bintang Vicenzo itu sudah memiliki kekasih.



"Aktor Song Joong Ki saat ini sedang berkencan dengan seorang wanita dengan perasaan positif. Kami harap Anda akan melihat dengan hangat hubungan mereka," kata agensi, dikutip Newsen, Senin (26/12/2022).



Menurut laporan, pacar baru Song Joong Ki merupakan seorang wanita asal Inggris yang bukan berasal dari kalangan selebriti. Aktor 37 tahun itu disebut telah mengenalkan pacar barunya ke anggota staf saat konferensi media di Singapura 7 Desember lalu.

song joongki just confirmed his relationship with the british woman walking by his side omg pic.twitter.com/ub0Mcy2SxL