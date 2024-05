Aktor Korea dengan Bayaran Termahal dengan Film yang Memukau

ERA.id - Industri hiburan Korea Selatan, khususnya drama Korea telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Tidak kalah dengan bintang hollywood, terdapat beberapa aktor korea dengan bayaran termahal.

Kepopuleran aktor Korea ternyata tidak hanya melambungkan nama mereka, tetapi juga dengan bayarannya Bagi para penggemar, mungkin tak terbayangkan berapa penghasilan fantastis yang diraih para bintang ternama ini per episodenya.

Aktor Korea dengan Bayaran Termahal

Dilansir dari Lifestyle Asia, berikut ini beberapa aktor dan artis Korea Selatan dengan bayaran tertinggi pada tahun 2024 ini:

Kim Soo-hyun

Kim Soo-hyun adalah aktor papan atas Korea. Ia pernah memenangkan dua Grand Bell Award, yang setara dengan Piala Oscar di Korea Selatan.

Kim memulai karirnya di drama Korea dengan judul "Kimchi Cheese Smile" pada tahun 2007. Ia kemudian meraih kesuksesan dan pujian kritikus lewat perannya di drama "Dream High" (2011-2012), "Moon Embracing the Sun" (2012), "My Love from the Star" (2013-2014), serta film "The Thieves" (2012) dan "Secretly, Greatly" (2013).

Setelah menjalani wajib militer, Kim muncul sebagai cameo di drama populer "Hotel del Luna" (2019) dan "Crash Landing on You" (2020). Ia kembali memikat penonton dengan aktingnya yang memukau di drama "It's Okay to Not Be Okay" (2020) dengan bayaran sekitar USD 155.000 per episode.

Aktor Tampan Korea Kim Soo-hyun juga mendapatkan bayaran tinggi (X)

Lee Jung-jae

Lee Jung-jae lebih dikenal sebagai aktor film, namun ia meraih ketenaran internasional pada tahun 2021 lewat serial Netflix "Squid Game". Ia juga akan membintangi serial terbaru Star Wars, "The Acolyte".

Lee dilaporkan dibayar sekitar USD 248.000 per episode untuk "Squid Game". Menariknya, Ia akan mengulangi perannya di musim kedua yang sudah dikonfirmasi oleh Netflix. Kesuksesan luar biasa musim pertama tersebut menjamin bayaran Lee yang lebih tinggi di musim kedua dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu aktor drama Korea dengan bayaran tertinggi di tahun 2024.

Namun meskipun tanpa "Squid Game", Lee tetap menjadi salah satu aktor tersukses di industri hiburan Korea. Film-filmnya nyaris selalu menuai sukses dan ia telah memenangkan banyak penghargaan sepanjang karirnya selama tiga dekade berkat penampilannya yang memukau.

Beberapa film Lee yang terkenal termasuk "Il Mare" (2000), "Over the Rainbow" (2002), "New World" (2013), "The Face Reader" (2013), dan "Deliver Us from Evil" (2020).

Song Joong-ki

Song Joong-ki telah menjadi idola para penggemar drama Korea di seluruh dunia melalui perannya sebagai tentara pasukan khusus Korea Selatan dalam drama fenomenal "Descendants of the Sun" (2016).

Baru-baru ini, Song Joong-ki kembali meraih kesuksesan lewat serial Netflix "Vincenzo" (2021). Di tahun yang sama, ia memukau kritikus dengan film fiksi ilmiah Netflix, "Space Sweepers".

Song Joong-ki dilaporkan dibayar sekitar USD 170.000 per episode untuk "Vincenzo", dan menjadikannya salah satu aktor drama Korea dengan bayaran tertinggi.

Beberapa drama dan film terkenal Song lainnya termasuk "Sungkyunkwan Scandal" (2010), "A Werewolf Boy" (2012), "The Battleship Island" (2017), dan "Arthdal Chronicles" (2019).

Terbaru, Song Joong-ki baru saja menyelesaikan syuting film berikutnya, "Bogotá", pada akhir tahun 2021. Ia kemudian berperan sebagai pemeran utama dalam drama Korea yang mendapat pujian kritikus, "Reborn Rich" pada akhir tahun 2022.

Selain aktor korea dengan bayaran termahal, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…