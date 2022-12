Didukung Rumah Produksi Ternama, Taylor Swift Terima Tantangan Garap Film Panjang

ERA.id - Taylor Swift siap melakukan debutnya sebagai sutradara film panjang lewat Searchlight Pictures. Swift disebut telah menyiapkan naskah yang dibuat olehnya secara pribadi.



Debut penyutradaraan Taylor Swift ini akan berada di bawah Searchlight Pictures, studio pemenang Oscar di balik kesuksesan film Nomadland dan The Shape of Water. David Greenbaum dan Matthew Greenfield, Presiden dari Searchlight Pictures mengatakan mereka senang bisa bekerja sama dengan Swift untuk menciptakan karya terbaru.



"Taylor Swift adalah artis dan pendongeng sekali dalam satu generasi. Merupakan kebahagiaan dan keistimewaan yang tulus untuk berkolaborasi dengannya saat dia memulai perjalanan kreatif yang menarik dan baru ini," kata David Greenbaum, dikutip Variety, Senin (12/12/2022).

Pelantun "Lover" itu diketahui menjadi satu-satunya artis solo yang dianugerahi dua penghargaan sutradara terbaik di MTV VMA untuk karyanya di "All Too Well: The Short Film" dan "The Man". Swift adalah pemenang Grammy 11 kali dan satu-satunya artis wanita yang memenangkan album terbaik tahun ini pada tiga kesempatan berbeda.



"Benih pertama dari film pendek ini ditanam lebih dari sepuluh tahun yang lalu, dan saya tidak akan pernah melupakan momen di balik layar pengambilan gambar. Saya berhutang segalanya kepada @sadiesink_, Dylan O'Brien, DP saya yang luar biasa @the_rinayang dan produser saya @saulysaulysauly," kata Swift dalam salah satu unggahan di Instagram-nya.



Pada Oktober, Swift merilis album studio ke-10 bertajuk Midnights. Sepanjang kariernya, mantan kekasih Harry Styles itu sudah membangun reputasi yang membanggakan dengan berbagai jenis genre musik, mulai dari pop, country, indie folk, dan rock alternatif.

Swift sempat berbicara tentang ketertarikan dirinya dalam proses penyutradaraan. Menurutnya proses penyutradaraan itu sama seperti saat ia membuat sebuah lagu.



"Menyutradarai, saya merasa terpuaskan olehnya seperti yang saya lakukan saat membuat lagu dan memikirkan setiap aspeknya dan itu menyatu dan kemudian menyebar ke dunia," kata Swift kepada ET.



Selain akan melakukan debut sebagai sutradara film panjang, Taylor Swift juga sempat menjajal akting lewat beberapa film seperti Valentine's Day, Cats, dan Amsterdam karya David O. Russell.



Sementara Searchlight Pictures baru-baru ini merilis film The Menu karya Mark Mylod dan The Banshees of Inisherin karya Martin McDonagh, yang diperkirakan akan bersaing dalam Oscar.