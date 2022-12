Oscar Tolak Mentah-mentah Film Pendek All To Well Karya Taylor Swift, Kok Bisa?

ERA.id - Film pendek All To Well: The Short Film karya Taylor Swift secara resmi ditolak oleh Oscar untuk masuk dalam nominasi.

Dilansir dari Latimes, pihak Academy of Motion Pictures Arts and Sciences sebelumnya telah mengunggah 10 kategori Oscar: documentary feature, documentary short, international feature, makeup and hairstyling, original score, original song, animated short, live-action short, sound dan visual effects.

Kabar buruk bagi para penggemar, terutama Taylor Swift, bahwa All Too Well: The Short Film tidak akan masuk dalam kategori live-action short. Hal tersebut dikarenakan film pendek yang dibintangi oleh Sadie Sink dan Dylan O’Brien tersebut kalah dalam proses voting.

Meskipun begitu, Taylor Swift masih bisa bersaing untuk kategori original song. Salah satu lagu Taylor Swift yang masuk dalam kategori tersebut adalah lagu "Carolina" dari film Where the Crawdads Sing.

Selain Taylor Swift, beberapa penyanyi yang ikut meramaikan dalam kategori original song, seperti "Lift Me Up" milik Rihanna dari film Black Panther: Wakanda Forever, "Hold My Hand" milik Lady Gaga dari film Top Gun: Maverick, dan Selena Gomez untuk "My Mind & Me" dari dokumenter My Mind & Me.

Sepanjang karier bermusiknya, pelantun lagu "Anti-Hero" itu telah meraih 11 Grammy dan juga menerima Emmy untuk Pencapaian Kreatif Luar Biasa pada tahun 2015 untuk proyek digital "AMEX Unstaged: Taylor Swift Experience".

Jika Taylor Swift berhasil masuk nominasi dan meraih Oscar. Tujuan akhirnya hanya perlu meraih penghargaan Tony (The Antoinette Perry Awards for Excellence in Theatre) untuk dijuluki sebagai EGOT. Julukan tersebut digunakan untuk orang-orang yang bisa meraih penghargaan Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony (EGOT).

Nantinya, nominasi Oscar 2023 akan diumumkan pada 24 Januari 2023. Komedian ternama asal Amerika, Jimmy Kimmel akan kembali menjadi pembawa acara. Acara bergengsi itu akan disiarkan langsung dari Dolby Theatre di Hollywood pada 12 Maret di ABC.