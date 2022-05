Terima Gelar Doktor Seni Rupa dari New York University, Taylor Swift: Aku Bangga!

ERA.id - Penyanyi ternama Taylor Swift baru saja menerima gelar kehormatan honoris causa dari New York Universtity, sebagai Doktor Kehormatan Seni Rupa, pada Rabu (18/5/2022). Untuk menerima gelar doktor tersebut, Taylor hadir langsung pada acara wisuda yang digelar di Yankee Stadium.



Taylor hadir dengan mengenakan toga yang sama dengan wisudawan lainnya di universitas tersebut. Pada acara itu, pelantun lagu "All To Well" itu memberikan pidato cukup panjang, di mana ia merasa sangat bangga menerima gelar tersebut.



"Aku ingin berterima kasih kepada New York University. Aku merasa sangat bangga untuk membagikan hari ini," ucap Taylor, dilansir dari Billboard.



