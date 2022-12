The Princess Diaries 3 Bakal Digarap, Kembalinya Julie Andrews Masih Dipertanyakan, Mungkinkah?

ERA.id - Kabar film The Princess Diaries 3 bakal digarap beberapa waktu lalu membawa kebahagiaan bagi para penggemarnya. Namun, baru-baru ini aktris Julie Andrews memberikan kabar mengejutkan terkait keikutsertaannya dalam film sekuel itu.



Julie Andrews yang di dua film sebelumnya memerankan Clarisse Renaldi mengaku kecil kemungkinan untuk dirinya kembali bermain. Ia mengatakan bahwa sekuel ketiga film sebenarnya sudah dibicarakan sejak lama, namun tak terwujud hingga saat ini.



"Saya rasa kita semua tahu bahwa itu mungkin tidak akan terjadi. Itu dibicarakan tidak lama setelah (The Princess Diaries 2: Royal Engagement) keluar, tapi sudah berapa tahun sejak saat itu?" ujar Julie Andrews dilansir dari Variety.



Tak hanya itu, Julie juga mengatakan bahwa usianya yang sudah menginjak 87 tahun tak memungkinkan untuk kembali berakting. Ia juga menyinggung mengenai usia pemeran utama film tersebut yakni Anne Hathaway.



"Dan aku sudah jauh lebih tua, dan Annie (Anne Hathaway) sang putri, ratu kita juga semakin tua. Saya tidak yakin itu akan terjadi," tuturnya.



Lebih lanjut, Julie Andrews juga berbicara tentang rasa pesimisnya akan film ketiga The Princess Diaries. Ia mengatakan bahwa sekuel film tersebut nyatanya sulit untuk diwujudkan meski sebelumnya sudah dikonfirmasi.



"Saya pikir sudah terlambat untuk melakukannya sekarang. Ada pembicaraan tentang sekuel bertahun-tahun lalu. Tapi saya rasa itu tidak akan pernah terjadi. Terutama saya, sekarang terlalu jauh untuk kembali ke sana. Itu pemikiran indah, tapi saya tidak berpikir itu memungkinkan," pungkas Julie Andrews.



Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Disney mengonfirmasi bahwa The Princess Diaries akan dilanjutkan ke film ketiga. Namun, selain Julie Andrews yang menyatakan tidak mungkin bergabung, pemeran utama Anne Hathaway juga belum dipastikan akan kembali berperan jadi Mia Thermopolis.