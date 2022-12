Kalahkan Guillermo del Toro's Pinocchio, The Big 4 Jadi Film Netflix Paling Banyak Ditonton di Seluruh Dunia

ERA.id - Film asal Indonesia, The Big 4 mendulang kesuksesan besar di Netflix. Film yang disutradarai oleh Timo Tjahjanto ini menempati peringkat pertama film Netflix yang paling banyak ditonton di seluruh dunia atau Top Movies Netflix Worldwide.



Keberhasilan ini diungkap oleh Timo Tjahjanto lewat cuitan di Twitter-nya. Ia mengunggah tangkapan layar film yang digarapnya itu berada di peringkat pertama dan mengaku tak menyangka.

Cuitan Timo Tjahjanto (Twitter)

"Ini tidak mungkin nyata," tulis Timo, pada Senin (20/12/2022).



Sementara itu, The Big 4 merupakan film yang bercerita tentang seorang detektif bernama Dina (Putri Marino) yang menyelidiki kematian ayahnya. Penyelidikan ini membawanya pada fakta bahwa ayahnya adalah seorang mantan pembunuh bayaran dan bertemu dengan keempat murid almarhum.



Murid tersebut adalah Topan (Abimana Aryasatya), Jenggo (Arie Kriting), Alpha (Lutesha), dan Pelor (Kristo Immanuel). Dina dan keempat mantan pembunuh bayaran itu akhirnya bekerja sama untuk membasmi musuh.

Menyusul The Big 4, Guillermo del Toro's Pinocchio, I Belive in Santa, The Volcano: Rescue from Whakaari, Troll, dan Private Lesson.