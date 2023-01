Dari Gendre Romantis Menghanyutkan hingga Action Menegangkan, 5 Film dan Drama Korea Sepanjang Januari 2023

ERA.id - Selamat Tahun Baru! Di awal tahun 2023 ini pastinya Anda sudah semangat untuk memulai berbagai rencana dan agenda baru. Nah, sebagai pembuka tahun yang baru ini, Era.id telah mempersiapkan berbagai rekomendasi tayangan menarik. Mulai genre romantis, komedi, fantasi, action, hingga thriller yang siap menemani hari-hari Anda.



Sebagai pilihan utama, coba tonton 5 film dan drama Korea ini. Selain menyajikan cerita yang menarik, film dan drama berikut ini juga diperankan oleh bintang-bintang papan atas Korea yang sudah tidak diragukan lagi kemampuan beraktingnya.

Berikut 5 film dan drama Korea tersebut yang dirangkun dari siaran resmi Viu

1. The Thieves

Inilah film yang mencetak hits dan menembus top 10 film dengan pendapatan terbesar sepanjang sejarah perfilman Korea. Para penggemar Kim Hye Soo harus menonton salah satu film terbaik aktris senior Korea ini. Film The Thieves yang dirilis pada tahun 2012 bercerita tentang sekelompok pencuri professional, Popie (Lee Jung Jae), Yenicall (Gianna Jun), Chewingum (Kim Hae Sook), dan Zampano (Kim Soo Hyun) yang baru saja merayakan keberhasilan mereka mencuri vas antik.



Namun, akibatnya mereka jadi incaran pihak berwajib. Untungnya ada teman mereka bernama Macao Park (Kim Yun Seok) yang menawarkan pekerjaan di Macau. Kebetulan juga di saat yang sama, rekan sesama pencuri mereka, Pepsee (Kim Hye Soo) baru saja dibebaskan dari penjara dan memutuskan untuk ikut bergabung dalam pekerjaan ini.



Sesampainya di Macau, tim pencuri asal Korea ini harus bekerja sama dengan tim pencuri Hong Kong yang terdiri atas Chen (Simon Yam), Andrew (Oh Dal-Su), Julie (Angelica Lee), dan Johnny (Kwok Cheung Tsang). Target kelompok besar pencuri antar negara ini adalah merampok berlian terkenal “Tear of Sun” yang nilainya mencapai 20 juta dollar.

2. The Dude in Me

Cerita tentang dua orang yang bertukar jiwa selalu seru untuk disaksikan. Begitu juga dengan film The Dude in Me yang rilis tahun 2019. Apalagi yang tertukar jiwanya adalah murid SMA dengan anggota mafia. Dong Hyun (Jin Young) adalah seorang siswa SMA yang sering di-bully di sekolah. Suatu hari dia jatuh dari atas dan menimpa Pan Soo (Park Sung Woong) yang kebetulan lewat di bawah. Pan Soo ini adalah anggota gangster Korea yang menikah dengan anak bosnya.



(Dok. Viu)

Saat siuman, Pan Soo tersadar kalau jiwanya berada dalam tubuh Dong Hyun, sedangkan tubuh aslinya masih dalam keadaan koma. Akhirnya Pan Soo rela menjalani hari-harinya sebagai siswa SMA. Sepanjang menjadi Dong Hyun, Pan Soo berhasil melawan para pem-bully di sekolah, melatih tubuh Dong Hyun hingga lebih atletis, bahkan membantu siswi SMA korban bullying lainnya, yaitu Oh Hyun Jung (Lee Soo Min). Intinya Pan Soo membantu kehidupan Dong Hyun menjadi lebih baik.



Dong Hyun pun tidak kalah berguna saat berada di tubuh Pan Soo. Setelah siuman, dia menolong Pan Soo untuk berpisah dari istrinya yang telah memanfaatkannya, membantunya bebas dari lingkungan gangster, dan berusaha menyatukan Pan Soo dengan mantan kekasih, Oh Mi Sun (Ra Mi Ran) serta Oh Hyun Jung yang ternyata adalah anak kandungnya.

3. Emergency Declaration

Emergency Declaration termasuk salah satu film rilis tahun 2021 yang dibintangi banyak pemain kelas atas Korea. Sebut saja Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Kim Nam Gil, Jeon Do Yeon, dan Im Si Wan. Dalam film ini diceritakan tentang teror yang terjadi dalam sebuah pesawat akibat serangan senjata biologis virus mematikan.



(Dok. Viu)

Cerita bermula dari seorang detektif Korea In Ho (Song Kang Ho) yang menerima laporan kalau ada teroris bernama Jin Seok (Im Si Wan), menyatakan akan membuat kekacauan di dalam pesawat yang ditumpanginya. Dan, benar saja, pesawat yang baru saja terbang menuju Amerika Serikat mengalami masalah ketika seorang penumpang yang sehat tiba-tiba sakit dan meninggal dunia. Hal ini membuat seluruh penumpang menjadi panik.



Kepala pramugari Hee Jin (Kim So Jin) beserta awak pesawat lainnya berusaha menenangkan penumpang dan menjaga agar virus mematikan ini tidak menyebar ke seluruh pesawat. Para penumpang pun berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan hidup, termasuk seorang ayah, Park Jae Hyuk (Lee Byung Hun) yang terbang bersama putri kecilnya.



Sedangkan sang pilot, Choi Hyun Soo (Kim Nam Gil) mencoba terus menerbangkan pesawat yang hampir kehabisan bahan bakar karena tidak ada satu negara pun yang mau memperbolehkan pesawat penuh virus itu untuk mendarat. Di darat, Kim Sook Hee (Jeon Do Yeon), perdana menteri Korea Selatan sedang sibuk melakukan langkah diplomatis tentang cara paling aman untuk menyelamatkan seluruh penumpang di pesawat.

4. 6/45: Lucky Lotto (2022)

Bila Anda ingin tontonan yang santai dan lucu, bisa coba film 6/45: Lucky Lotto. Apalagi film ini berkisah tentang keberuntungan yang pasti ingin didapatkan semua orang. Ceritanya ada seorang anggota militer Korea Selatan bernama Park Chun Woo (Go Kyung Pyo) yang tanpa sengaja menemukan tiket lotere. Ternyata tiket itu memenangkan hadiah 5,7 miliar won. Tentu saja dia senang sekali, tapi sialnya tiket itu terbang melewati Military Demarcation Line (MDL) atau perbatasan Korea Utara.



(Dok. Viu)

Di sisi lain Korea Utara, Ri Young Ho (Lee Yi Kyung), perwira senior Korea Utara menemukan tiket tersebut. Chun Woo yang nekad menyebrangi perbatasan Korea Utara demi menemukan tiket loterenya bertemu dengan Young Ho dan kedua tentara ini saling berebut kepemilikan tiket lotere tersebut.



Jadi, siapakah yang berhak mendapatkan hadiah lotere itu?

5. Poong, The Joseon Psychiatrist 2 (2023)

Bagi penggemar Kdrama yang sudah jatuh cinta dengan dokter psikiatri masa Joseon, Yoo Se Yeop, yang diperankan Kim Min Jae, tidak perlu khawatir karena drama Poong, The Joseon Psychiatrist season 2 akan tayang di Viu pada bulan Januari 2023. Drama ini masih menceritakan perjalanan dokter jenius Yoo Se Yeop, dengan nama panggilan Poong yang khusus mengobati penyakit kejiwaan rakyat kerajaan Joseon.

(Dok. Viu)



Dalam menjalankan prakteknya, Poong masih dibantu gadis desa Gyesu bernama Seo Eun Woo (Kim Hyang Gi) yang bercita-cita ingin jadi dokter dan gurunya, dokter kepala klinik Gyesu, Gye Ji han (Kim Sang Kyung) yang sangat peduli dengan warga desanya. Apakah ketiga ahli kesehatan ini bisa menyembuhkan warga secara fisik ataupun mental?

Nah, siapkan diri menyaksian semua tayangannya ya.