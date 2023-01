Film Inspiratif Terbaik yang Direkomendasikan untuk Anda, Wajib Tonton!

ERA.id - Ada banyak jenis dan tema yang menarik dalam film inspiratif terbaik. Contohnya film yang menginspirasikan dalam hal pendidikan, bisnis, maupun inspirasi meraih impian. Namun, sebenarnya, semua rekomendasi film motivasi tersebut sama-sama memiliki pesan motivasi yang akan menjadikan Anda berjuang dan bertahan di tengah tantangan maupun keterbatasan.

Film inspiratif terbaik di bawah ini dapat Anda jadikan sebagai referensi untuk ditonton. Lantas apa saja rekomendasi film inspiratif terbaik yang penuh motivasi? Cek referensinya yang dikutip dari berbagai sumber berikut.

'MERRY RIANA: MIMPI SEJUTA DOLLAR'

Film Merry Riana (Foto: imdb.com)

Film ini menjadi rekomendasi film inspiratif terbaik yang menyajikan kisah perjuangan Merry Riana dalam meraih mimpinya. Film ini tergolong dalam genre komedi, drama, dan biografi. Dirilis pada tahun 2014 silam, dan diperankan oleh aktor dan aktris kondang tanah air, misalnya Chelsea Islan, Kimberly Ryder, Dion Wiyoko, dan lainnya.

Film MERRY RIANA: MIMPI SEJUTA DOLLAR berkisah mengenai perjalanan Merry Riana dapat mewujudkan mimpinya pada usia sangat muda, yaitu 26 tahun. Ia berhasil mendapatkan satu dollar pertama di Singapura. Namun, kepergian Merry Riana ke Singapura bukanlah tanpa alasan. Ia terpaksa harus berangkat ke Singapura setelah peristiwa bersejarah yang dikenal dengan nama Trisakti terjadi.

Saat hendak pindah sementara ke Singapura, hanya ada satu tiket yang bisa ia peroleh. Akhirnya Merry Riana diputuskan untuk berangkat ke Singapura. Ia berusaha bertahan hidup di sana tanpa membawa apa pun dan meraih cita-citanya. Kegagalan demi kegagalan ia hadapi, namun tak pernah berhasil mematahkan semangatnya untuk meraih tujuan. Hingga pada akhirnya mimpi itu berhasil ia raih.

'ZERO TO HERO'

Film Zero to Hero (Foto: IMDB.com)

ZERO TO HERO menjadi film inspiratif terbaik yang dapat Anda tonton dan jadikan motivasi. Film berjudul ZERO TO HERO berkisah tentang perjuangan seorang atlet di tengah keterbasan yang ada. Tidak hanya keterbatasan ekonomi saja, tetapi juga ada keterbatasan fisik yang menjadikan atlet pelari dalam film ZERO TO HERO berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan mimpinya.

Awal mula dari kisah ini berangkat dari seorang ibu yang memahami bakat terpendam putra tercintanya. Film ini menceritakan kisah nyata seorang atlet asal Hongkong bernama So Wai Wai. Ia mempunyai keterbatasan fisik karena mengidap sakit anemia hemolotik. Penyakit tersebut membuatnya cukup sulit untuk berjalan.

Namun, suatu hari ibunya justru mendapatkan fakta So Wai Wai memiliki bakat sebagai pelari. Hingga akhirnya sang ibu memberikan dukungan kepada So Wai Wai untuk menjadi atlet. Anda dapat menyaksikan film ZERO TO HERO melalui saluran Netflix.

'LASKAR PELANGI'

Film Laskar Pelangi (Foto: Imdb.com)

LASKAR PELANGI adalah film inspiratif terbaik dan paling populer. Film ini dirilis pada tahun 2008 silam yang sebelumnya diadaptasi berdasarkan novel best seller karya Andrea Hirata. Film LASKAR PELANGI menyajikan cerita inspiratif mengenai anak-anak sekolah yang belajar di tengah banyak keterbatasan.

Film ini bercerita tentang semangat para siswa sekolah yang ada di sebuah pedesaan. Tentunya bukan sekolah mewah seperti yang sering kita temui di perkotaan, melainkan yang terletak di pedesaan pulau Belitung. Kondisi sekolah itu juga dapat dikatakan memprihatinkan.

Karena jumlah siswa yang sedikit, menjadikan sekolah ini terancam ditutup. Namun, semangat tinggi dari sekelompok siswa yang dikenal dengan Laskar Pelangi, menjadikan sekolah tersebut mampu bertahan. Apalagi para Laskar Pelangi ini berhasil mengumpulkan sejumlah prestasi yang membanggakan.

'SEPATU DAHLAN'

Film Laskar Pelangi (Foto: Imdb.com)

Film SEPATU DAHLAN ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata Dahlan Iskan saat masih kecil. Memiliki banyak pelajaran hidup berharga, SEPATU DAHLAN dikategorikan sebagai rekomendasi film inspiratif terbaik yang tidak boleh Anda lewatkan.

Film ini bermula ketika Dahlan kecil mempunyai keinginan memiliki sepatu dan sepeda. Namun keluarganya yang saat itu terbilang belum berkecukupan membuat Dahlan harus hidup apa adanya. Ia pun berangkat menuju sekolah tanpa alas kaki sehingga terkadang membuat lecet kakinya lecet. Setelah lulus SD, Dahlan pun melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Ketika berusia remaja tersebut, Dahlan ikut aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan olahraga. Namun, mimpi Dahlan untuk mempunyai sepatu belum juga dapat diwujudkan. Hingga pada suatu saat, impian tersebut terpaksa harus ditunda karena sang ibu sakit. Keterbatasan yang dialaminya menjadikan Dahlan tak berputus asa sekalipun.

Demikianlah beberapa rekomendasi film inspiratif terbaik yang bisa Anda tonton. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan!

