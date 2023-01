Balas Dendam Makin Panas, Serial The Glory Bagian 2 Umumkan Jadwal Tayang

ERA.id - Netflix akhirnya mengumumkan jadwal tayang serial The Glory bagian kedua, yakni 10 Maret 2023 mendatang. Dalam pengumuman jadwal tayang ini, dibagikan juga cuplikan gambar adegan serial tersebut.



Pada gambar tampak konflik balas dendam yang di serial ini makin memanas. Gambar tersebut menampilkan Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) berlinang air mata dengan Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun) yang menatapnya dengan intens.



Terlihat juga Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) berekspresi serius sambil menelepon. Lalu ada Jeon Jae Joon (Park Sung Hoon) babak belur dan berlumuran darah, hingga Joo Yeo Jeong dan Ha Do Yeong (Jung Sung Il) memainkan baduk.





Sang sutradar mengungkap bahwa bagian kedua serial ini akan menyajikan kisah balas dendam sebenarnya antara Dong Eun dan Yeon Jin. Para pembully nantinya juga akan mendapat ganjaran yang setimpal.



"Pertarungan Dong Eun dan Yeon Jin secara resmi akan dimulai, dan kisah para pelaku yang dihukum akan diceritakan secara dinamis dengan cara yang membuat mata Anda terpaku pada layar. Semua ujung yang longgar akan diikat," ungkap sutradara, Ahn Gil Ho, dilansir dari Soompi, Rabu (18/1/2023).



Sementara itu, The Glory sendiri merupakan serial yang bercerita tentang Moon Dong Eun mencoba membalaskan dendam kepada orang-orang yang merundungnya semasa SMA. Misi balas dendam itu dibantu oleh Joo Yeo Jeong, seorang dokter yang memiliki masa lalu kelam.