Siap Jadi Tontonan Menguras Emosi, Fakta Drama The Glory yang Dibintangi Song Hye Kyo

ERA.id - Song Hye Kyo akhirnya kembali berakting lewat drama terbaru berjudul The Glory. Drama ini akan menjadi reuninya dengan Kim Eun Sook, penulis drama Descendants of the Sun.



Drama The Glory akan menceritakan kisah mantan korban kekerasan secara brutal di sekolah yang bersumpah akan membalas dendam ke para pengganggunya. Misi balas dendam ini akan dituntaskan saat ia menjadi wali kelas di sekolah dasar dari anak-anak pengganggunya.



Berikut ini fakta menarik drama The Glory yang siap jadi tontonan menguras emosi di akhir tahun

1. Ide cerita berasal dari putri Kim Eun Sook

The Glory (Dok: Netflix Korea)

Dalam membuat cerita drama The Glory, penulis Kim Eun Sook mengaku ia terinspirasi berkat obrolan bersama putrinya. Kala itu putrinya bertanya tentang kekerasan di sekolah, yang langsung membuatnya tergerak untuk membuat cerita.



"Suatu hari putri saya pernah bertanya 'Apakah kamu akan lebih terluka jika saya memukuli seseorang sampai mati, atau dipukuli sampai mati?' Dalam waktu singkat, saya memiliki banyak ide jadi saya menyalakan komputer saya. Begitulah (drama) dimulai," kata Kim Eun Sook, dikutip Newsen, Jumat (23/12/2022).

2. Song Hye Kyo bergabung gegara penulis dan sutradara

Sebelum bergabung dengan jajaran pemain The Glory, Song Hye Kyo mengaku bahwa ia lebih dulu melihat siapa penulis dan sutradara yang akan mengarahkan drama. Dua peran penting ini membuat Song Hye Kyo tertarik untuk bermain di dalam drama.



"Ketika saya membaca naskahnya, itu adalah genre dan karakter yang benar-benar ingin saya coba," kata Song Hye Kyo.



Selain itu, The Glory juga menjadi ajang reuni antara Song Hye Kyo dengan penulis Kim Eun Sook pasca terlibat di drama Descendants of the Sun. Diketahui drama The Glory disutradari oleh Ahn Gil Ho dan ditulis oleh Kim Eun Sook.

3. Judul The Glory diambil dari cerita pribadi korban kekerasan

The Glory (Dok: Netflix Korea)

Kim Eun Sook mengungkap judul dari drama yang dibuatnya ini ia ambil setelah membaca banyak postingan para korban kekerasan di sekolah. Di mana banyak korban justru meminta pelaku meminta maaf secara tulus dari pada mendapat kompensasi.



"Di saat kekerasan, Anda kehilangan hal-hal yang tidak dapat Anda lihat, seperti martabat, kehormatan, dan kemuliaan. Saya pikir Anda harus mendapatkan permintaan maaf itu untuk kembali ke titik awal, jadi saya membuat judul The Glory. Ini adalah dorongan saya untuk para korban seperti Dong Eun, Hyun Nam (Yeom Hye Ran), dan Yeo Jung," ungkapnya.

4. Dapat rating 19+

Sebagai drama bertema balas dendam, The Glory diberikan rating 19+ untuk para penontonnya. Hal ini lantaran di dalam drama akan menyuguhkan adegan kekerasan yang tidak bisa disaksikan oleh anak di bawah umur.



"Alasan kami menjadikannya 19+ adalah karena ada pelecehan verbal dan kisah kekerasan di sekolah yang ekstrem, tetapi juga karena ini adalah kisah tentang memilih balas dendam pribadi, dan bukan balas dendam dalam sistem peradilan," jelas Kim Eun Sook.

5. Dibintangi artis papan atas

The Glory (Dok: Netflix Korea)

Selain dibintangi oleh Song Hye Kyo, drama ini juga turut dimeriahkan oleh sejumlah nama beken di industri perfilman Korea Selatan. Tercatat Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Park Sung Hoon, Jung Sung Il, dan Yeom Hye Ran akan membintangi drama The Glory.

6. Tayang dalam dua bagian

The Glory akan dikemas dan ditayangkan dalam dua bagian dalam waktu yang berbeda. Bagian pertama yang berisikan delapan episode akan mulai tayang pada 30 Desember 2022. Sementara bagian kedua dijadwalkan tayang pada Maret 2023.



Itu lah sederet fakta menarik tentang drama The Glory yang dibintangi oleh Song Hye Kyo.