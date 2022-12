Karakter Song Hye Kyo dalam Drama The Glory: Korban Bully yang Menuntut Balas Dendam

ERA.id - Seri Drama Korea Netflix The Glory yang dibintangi Song Hye-kyo bercerita tentang seorang wanita yang setelah 16 tahun diintimidasi melakukan balas dendam pada penyerangnya. Bagaimana karakter Song Hye Kyo dalam drama The Glory tersebut?

The Glory adalah drama Korea yang dibintangi Song Hye-kyo, sekaligus yang mempertemukannya kembali dengan penulis Kim (enam tahun setelah Descendants of the Sun).

Bagaimana Karakter Song Hye Kyo dalam Drama The Glory?

The Glory (Twitter)

Dilansir dari South China Morning Post, drama The Glory menceritakan hal yang sederhana. Song Hye-Kyo akan memerankan Moon Dong-eun, seorang wanita yang diintimidasi secara mengerikan di sekolah menengah dan yang telah merencanakan balas dendamnya sejak saat itu.

Selang enam belas tahun setelah traumanya, Dong-eun menjadi seorang guru dengan kredensial sempurna yang baru saja dipekerjakan di sebuah sekolah menengah pertama yang bergengsi.

Salah satu murid murid Dong-eun adalah putri dari Park Yeon-jin (Lim Ji-yeon), yang merupakan penyiksa utamanya di sekolah dahulu.

Menariknya semua pengganggu Dong-eun masih menjadi bagian dari sekolah yang sama. Selain itu, mereka juga masih berbagi dinamika internal yang tidak nyaman yang ditentukan oleh kelas sosial mereka.

Aksi Balas Dendam Dong-eun

Yeon-jin yang kini menjadi penyiar cuaca populer di berita dan menikah dengan taipan industri konstruksi Ha Do-yoon (Jung Sung-il), diketahui suka bermain Go – permainan papan strategis Korea yang mirip dengan catur.

Selama bertahun-tahun juga Dong-eun telah menjadi pemain Go dengan caranya sendiri dan sengaja membuat dirinya diperhatikan oleh Jung.

Enam belas tahun adalah waktu yang lama untuk merencanakan balas dendam, tetapi penonton mungkin ingat bahwa hal serupa terjadi dalam drama Oldboy yang diperankan Park Chan-wook, yang juga bergantung pada seorang siswa sekolah menengah yang tidak dapat melupakan masa lalu.

The Glory tampaknya mengakui hubungan tersebut melalui pilihan gaya dan musik yang mengingatkan pada film klasik Park.

Dong-eun merencanakan aksi balas dendam hingga rencananya tumbuh lebih kompleks saat ada orang lain mendekatinya. Salah satunya adalah rekan konspirator Kang Hyun-nam (Yum Hye-ran) dan ahli bedah plastik muda yang tampan Joo Yeo-jung (Lee Do -hyun).

Hyun-nam kemudian menjadi kaki tangan Dong-eun yang terjadi secara kebetulan. Kemudian mereka menjadi sekutu yang kuat, tetapi Dong-eun tetap profesional sementara Hyun-nam mencoba untuk lebih dekat dengannya.

Dong-eun bertindak dengan cara yang sama kerennya terhadap Yeo-jung, yang telah tertarik padanya selama bertahun-tahun, selama itu dia mengajukan diri untuk menjadi tutor Go-nya.

Posisi Yeo-jung dalam kisah itu akhirnya menguat dengan cara yang menarik. Meskipun demikian, dia melayang masuk dan keluar seperti potongan teka-teki yang mengalihkan tetapi terputus.

The Glory sendiri banyak bercerita tentang perasaan seseorang yang menderita ketidakadilan. Hal tersebut sekaligus yang mendorong banyak drama di layar Korea menampilkan cerita balas dendam dengan bentuk yang paling terkonsentrasi.

Tetapi di antara drama balas dendam, The Glory menjadi menonjol karena tanpa ampun - baik dari sudut pandang agresor maupun korban yang berubah menjadi pembalas. Tidak sabar untuk mengetahui cerita selengkapnya?

Selain karakter Song Hye Kyo dalam drama The Glory , ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya.