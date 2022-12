Alur Cerita yang Berliku hingga Karakter Sulit Ditebak, 6 Rekomendasi Tayangan Thriller Korea

ERA.id - Tayangan thriller yang mendebarkan selalu menarik untuk diikuti berkat jalan cerita yang penuh kelokan maupun para karakter yang sulit ditebak.

Berbagai tema yang melingkupi, dari sci-fi, rahasia masa lalu yang kelam hingga perundungan, deretan serial ini akan membuat Anda ikut merasakan ketegangan di setiap ceritanya. Simak beberapa rekomendasi dari Netflix di bawah ini.

1. Somebody

Seorang pembunuh menggunakan aplikasi kencan untuk memancing para korban masuk ke dalam perangkapnya. Sang pengembang perangkat lunak dan kawannya menyelidiki kasus pembunuhan yang membuat mereka terjerat dalam jaring seorang pembunuh berantai.

Sosok misterius dan dingin si pembunuh yang berprofesi arsitek ditambah kecanggihan teknologi menghasilkan adegan mendebarkan yang sekaligus membuat penasaran. Sutradara ternama Jung Ji-woo berkolaborasi dengan penulis thriller kawakan Han Ji-wan untuk Somebody dan menampilkan aktor Kim Young-kwang bersama Kang Hae-lim, Kim Yong-ji, dan Kim Su-yeon.

2. The Glory

(Kredit foto: Netflix)

Seorang guru (Song Hye-kyo) yang masa remajanya hancur akibat para perundung dengan tekun merancang balas dendam bagi mereka yang dulu menindasnya, termasuk mereka yang tak pernah membantunya saat dalam kesulitan. Namun rencananya mulai buyar ketika bertemu salah satu murid dari anak sang perundung.

Song Hye-Kyo akan beradu akting dengan Lee Do Hyun (Sweet Home) dan menampilkan karakter yang amat berbeda berkat naskah dari penulis Kim Eun-sook yang dikenal melalui sejumlah drama Korea populer seperti Guardian: The Lonely and Great God dan Descendants of The Sun. Dengan deretan aktor dan aktris ternama, The Glory yang akan mulai tayang pada 30 Desember akan menjadi salah satu serial yang paling ditunggu tahun ini.

3. Beyond Evil

(Kredit foto: Netflix)

Pembunuhan yang terjadi di sebuah kota kecil memiliki kemiripan dengan sebuah kasus yang telah lama berlalu. Tugas penyelidikan jatuh pada seorang polisi muda yang cakap dan seorang polisi eksentrik yang pernah mengalami tragedi mengenaskan.

Demi menangkap sang pembunuh, dua polisi ini bahu-membahu dan dengan tekun menyisik setiap petunjuk yang dapat mengarahkan mereka kepada kebenaran. Serial ini meraih sejumlah penghargaan di Baeksang Arts Awards 2021, yaitu Drama Terbaik, Naskah Terbaik, dan Aktor Terbaik untuk Shin Ha-kyun.

4. Sisyphus: The Myth

(Kredit foto: Netflix)

Akibat sebuah kejadian yang mengejutkan, seorang insinyur mengungkap rahasia berbahaya dan bertemu dengan perempuan dari masa depan yang datang untuk menyelamatkannya. Dengan elemen fantasi dan misteri, Sisyphus: The Myth menampilkan masa sekarang dan masa depan yang berjalan beriringan.

Kehidupan Korea di masa kini berlangsung seiring kehancuran di tahun 2035, sementara di tengah-tengah ada sejumlah orang dengan motif yang terselubung. Plot cerita yang unik, adegan laga yang seru, serta penggambaran Korea di masa kini dan masa depan pasti akan memikat penonton.

5 Awaken

(Kredit foto: Netflix)

Serangkaian pembunuhan di sebuah desa diduga berkaitan dengan kejadian misterius yang berlangsung di lokasi tersebut puluhan tahun silam. Seorang detektif kawakan ditugaskan untuk menyelidikinya bersama seorang anggota kepolisian, serta agen FBI yang dikirim ke Korea untuk membantunya.

Menegangkan dan penuh misteri, serial Awaken menyuguhkan berbagai adegan yang mencekam dan mengajak penonton larut dalam plot cerita yang tak tertebak. Akankah para detektif berhasil mengungkap apa yang terjadi di masa lalu dan menyingkap siapa pelaku sebenarnya.

6. Flower of Evil

Tampak sebagai suami yang sempurna, masa lalu Do Hyeon-su (Lee Joon-gi) yang pelik mulai terungkap ketika istri yang berprofesi sebagai detektif, Cha Ji-won (Moon Chae-won), mulai menyelidiki serangkaian kasus pembunuhan. Walau Hyeon-su mencoba menyembunyikan identitas asli dan sejarah keluarga demi menjaga kehidupan yang ia bangun, kebenaran mulai terbuka dan Ji-won menyadari bahwa suaminya bukanlah pria yang ia kira, bahkan seorang terduga pembunuh berantai.

Akankah Ji-won dapat sepenuhnya membuka kedok Hyeon-su? Dan benarkah dugaan pembunuhan yang dituduhkan pada suaminya itu?