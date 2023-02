Bertabur Bintang Populer, 5 Alasan yang Bikin Jatuh Cinta dengan Our Blooming Youth

ERA.id - Aktor Park Hyun-sik akan mulai membintangi drama baru berjudul Our Blooming Youth. Drama yang bergenre sejarah ini mulai tayang 6 Februari 2023 mendatang.

Serial drama Our Blooming Youth menceritakan seorang putra mahkota yang dikutuk dan seorang wanita bangsawan yang dituduh melakukan pembunuhan. Menjelang penayangannya, sutradara Lee Jong Jae membeberkan beberapa alasan menarik untuk menyaksikan Our Blooming Youth.

Berikut ini lima alasan yang membuat jatuh cinta dengan Our Blooming Youth

1. Bertabur bintang muda terpopuler

Our Blooming Youth (Dok: Istimewa)

Sutradara Lee Jong-jae memiliki beberapa drama hits, termasuk yang paling terkenal adalah 100 Days My Prince, yang juga bertemakan drama sejarah seperti Our Blooming Youth. Drama garapannya kali ini akan bertabur bintang muda populer seperti Park Hyung-sik yang memenangkan hati penonton melalui drama seperti Strong Girl Bong Soon dan Happiness, hingga pendatang baru seperti Jeon So-nee, Pyo Ye-jin, Yoon Jong-seok, dan Lee Tae-sun yang juga telah tampil di satu atau dua serial hits.

2. Drama sejarah untuk anak muda

Our Blooming Youth (Dok: Istimewa)

Drama sejarah selalu populer di kalangan penggemar K-Drama. Di genre tersebut, drama sejarah yang menampilkan cerita yang fokus pada anak muda dan menonjolkan kisah remaja sangat populer. Cerita-cerita tersebut sangat menghibur dan cocok untuk segala usia.

"Lima karakter di serial ini adalah pemuda yang mampu melewati segala permasalahan di hidup mereka," kata Jeon So-nee, dalam siaran pers yang diterima Era.

Karakternya terdiri dari putra mahkota yang dikutuk, seorang wanita yang dijebak atas pembunuhan keluarganya, seorang sahabat yang terjebak di kedua masalah tersebut, dan masih banyak lagi. Masing-masing karakter memiliki kepribadian, situasi, dan banyak petualangan menarik lainnya.

3. Karakter yang unik

Our Blooming Youth (Dok: Istimewa)

Min Jae-yi (Jeon So-nee) adalah karakter yang dijebak atas pembunuhan keluarganya. Untuk mengungkap kebenaran di balik pembunuhan itu, dia mencari putra mahkota setelah menemukan fakta sebenarnya.

Jae-yi harus menyamar karena dia menjadi buronan dan menjadi kasim saat dia bekerja dengan pangeran untuk menyelesaikan masalah mereka. Dia memiliki seorang teman yang membantunya di misi ini.

"Our Blooming Youth sangat unik karena ada dua karakter yang menyamar sebagai laki-laki. Penonton pasti bisa merasakan chemistry dari masing-masing karakter di serial ini," ujar Jeon So-nee.

4. Persahabatan yang kuat

Our Blooming Youth (Dok: Istimewa)

Selain persahabatan yang mengharukan antara Min Jae-yi dan Ga-ram, ada hubungan yang kuat antara putra mahkota Lee Hwan dan teman masa kecilnya Han Seong-on (Yoon Jong-seok). Persahabatan mereka diuji oleh kutukan dan cinta segitiga, tapi mereka saling peduli satu sama lain.

Persahabatan mereka pun terjalin hingga di luar pembuatan film. Yoon Jong-seok memuji Park Hyung-sik dan berkata dia ingin belajar dari keteladanannya di lokasi syuting.

"Bahkan saat cuaca sangat dingin, sangat panas, atau sangat melelahkan, Park Hyung-sik tidak pernah mengeluh," kata Yoon Jong-seok.

Selain itu, Ga-ram akhirnya bekerja sama dengan Kim Myeong-jin (Lee Tae-sun) sambil mencari Min Jae-yi dan berusaha membantu sahabatnya.

5. Kisah misteri dan romantis yang mengharukan

Our Blooming Youth (Dok: Istimewa)

Meski bergenre sejarah, akan ada banyak romansa yang menghangatkan hati di Our Blooming Youth.

"Karakter yang saya perankan murni dan jujur ketika dia masih muda, tetapi sesuatu terjadi dan dia berubah. Dia menjadi tidak bisa mempercayai orang lain. Kemudian dia bertemu Jae-yi dan mulai memecahkan peristiwa ini dan menjadi semakin dewasa," ucap Park Hyung-sik.

Siapa yang tidak suka kisah healing romance? Akan ada juga banyak momen menggemaskan bersama Ga-ram dan Kim Myeong-jin.

"Lee Tae-sun dan saya memiliki banyak adegan lucu," timpal Pyo Ye-jin.

Serial ini tidak hanya menampilkan romansa, karena karakternya juga mengungkap misteri kutukan dan pembunuhan.