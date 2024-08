Dari Park Bo-gum hingga Park Seo-joon, Daftar Tayangan Korea Bertabur Bintang di Netflix

ERA.id - Netflix menghadirkan deretan tayangan Korea dari beragam genre, dari drama romantis hingga thriller, yang semakin istimewa berkat kehadiran para pemerannya.

Pastikan kamu tidak melewatkan penampilan memikat dari jejeran aktor dan aktris ternama seperti Suzy, Gong Yoo, Kim Woo-bin, Park Seo-joon, hingga Jung Hae-in dalam film dan serial Korea terbaru yang siap menjadi tayangan favorit Anda berikutnya

1. Wonderland

Sutradara: Kim Tae Yong

Pemeran: Tang Wei, Suzy, Park Bo-gum, Jung Yu-mi, Choi Woo Shik

Wonderland merupakan film dengan gagasan menakjubkan yang menelusuri emosi manusia dan koneksi di antara mereka. Saat teknologi virtual reality yang maju memungkinkan orang untuk bertemu kembali dengan mereka yang telah mendahului kita atau berada dalam kondisi koma, film ini menghadirkan perspektif yang indah tentang cinta, refleksi tentang masa depan, serta performa luar biasa dari para pemerannya. Wonderland diperkuat oleh jajaran bintang papan atas Korea seperti Suzy, Park Bo-gum, hingga Gong Yoo.

Suzy dikenal melalui sederetan serial tenar dan memikat seperti Start-Up hingga Doona!. Park Bo-gum mencuri perhatian lewat serial fenomenal Reply 1988, sebagai Choi Taek yang lihai bermain baduk, dan kemudian berperan dalam drama Encounter serta Record of Youth. Choi Woo-shik memikat penggemar melalui A Killer Paradox, Our Beloved Summer, dan film peraih penghargaan, Parasite. Sementara itu Gong Yoo adalah salah satu aktor senior yang paling digemari, berkat peran-perannya di Coffee Prince, Guardian: The Lonely and Great God, Train to Busan, dan masih banyak lagi.

2. Lovely Runner

Pemeran: Byeon Woo-seok, Kim Hye-yoon, Song Geon-hee

Lovely Runner sukses menjadi salah satu serial yang paling dibicarakan pada tahun ini, dengan penampilan kedua bintang utama Byeon Woo-seok dan Kim Hye-yoon yang menggemaskan. Memerankan karakter yang melintasi waktu dan kembali ke masa SMA demi cinta, Kim Hye-yoon telah membintangi drama populer Sky Castle maupun Secret Royal Inspector & Joy.

Lovely Runner (Dok. Netflix)

Lovely Runner Byeon Woo-seok yang berperan sebagai lawan mainnya, siswa SMA yang membuat penonton jatuh hati, tampil memikat pula dalam 20th Century Girl, Record of Youth, hingga Strong Girl Nam-soon.

3. Love Next Door

Sutradara: Yoo Je-won

Pemeran: Jung Hae-in, Jung So-min

Bagi yang telah menanti-nanti kembalinya Jung Hae-in bermain drama romantis, inilah saatnya untuk dibuat terpesona lagi oleh aktor satu ini. Setelah Something in the Rain dan One Spring Night membuat penonton jatuh cinta, bersiaplah mengikuti kisah manis nan jenaka di Love Next Door yang bercerita tentang pertemuan kembali dua sahabat kecil di usia dewasa mereka.

Love Next Door (Dok. Netflix)

Berperan sebagai seseorang yang berusaha memperbaiki hidupnya, aktris Jung So-min dikenal antara lain lewat karakter Mu-deok yang memikat di serial tenar Alchemy of Souls.

4. The Frog

Sutradara: Mo Wan-il

Pemeran: Kim Yun-seok, Yoon Kye-sang, Ko Min-si, Lee Jung-eun, Park Chanyeol

Kehadiran seorang perempuan misterius di sebuah persewaan tempat liburan di hutan menjungkirbalikkan kehidupan damai sang pemilik, Yeong-ha. Aktor ternama Kim Yun-seok (Escape From Mogadishu, Another Child) berperan sebagai Jeon Yeong-ha, sang pemilik motel.

The Frog (Dok. Netflix)

Tampil pula Yoon Kye-sang (Spiritwalker, MAL·MO·E: The Secret Mission) yang dikenal piawai dalam berbagai peran, Ko Min-si (Sweet Home, Love Alarm) yang serbabisa dan telah memerankan beragam karakter maupun genre, serta Lee Jung-eun sang ‘bunglon’ yang dikenal melalui Daily Dose of Sunshine, When the Camellia Blooms, dan Parasite. Para penggemar K-pop dapat pula menantikan penampilan Park Chanyeol dari EXO, yang akan hadir dengan senapan penembak jitu di tangan dan senyuman di wajahnya.

5. Officer Black Belt

Sutradara: Jason Kim

Pemeran: Kim Woo-bin, Kim Sung-kyun

Dibintangi oleh salah satu aktor Korea yang paling digemari, Kim Woo-bin, film aksi berbumbu komedi ini menceritakan kisah seorang ahli bela diri yang bekerja sama dengan tim Kementerian Hukum untuk memantau narapidana dan mencegah mereka melakukan kejahatan kembali.

Officer Black Belt (Dok. Netflix)

Kim meraih ketenaran melalui perannya di School 2013 dan The Heirs, dan karya terbarunya meliputi Our Blues dan Black Knight. Di Officer Black Belt, penonton dapat menyaksikan rentang akting yang luas dari Kim, seiring dengan perkembangan karakter Jung-do dan berbagai fase hidupnya yang ditampilkan dengan prima oleh sang aktor.

6. Gyeongseong Creature S2

Pemeran: Park Seo-jun, Han So-hee, Lee Mu-saeng, Bae Hyeon-seong

Berlatar di Seoul pada tahun 2024, Gyeongseong Creatures Season 2 menyibak kaitan erat—baik maupun buruk—yang terjalin di Gyeongseong melalui Ho-jae, seorang pria yang tampak sangat mirip dengan Tae-sang, dan Chae-ok, penyintas dari musim semi di Gyeongseong. Setelah kisah memikat di musim pertama yang menggabungkan fiksi berlatar sejarah dengan genre makhluk khas Korea, serial ini meneruskan penelusuran hal-hal misterius bersama dua bintang utama, Park Seo-jun dan Han So-hee.

Gyeongseong Creatures Season 2 (Dok. Netflix)

Dianggap sebagai salah satu aktor paling favorit di Korea, Park Seo-jun mencuri perhatian lewat serial-serial tenar seperti Fight for My Way, What’s Wrong with Secretary Kim, dan Itaewon Class. Ia membuat debut di Hollywood melalui film The Marvels (2023) sebagai Prince Yan. Sementara itu Han So-hee semakin dikenal berkat perannya dalam serial menawan The World of the Married. Ia terus melebarkan kebisaan aktingnya dengan membintangi drama romantis Nevertheless serta serial laga My Name.