Serial Korea Terbaru Parasyte: The Grey Mulai Tayang 5 April

ERA.id - Netflix akan menghadirkan serial Korea terbaru berjudul Parasyte: The Grey yang mulai tayang pada 5 April. Serial thriller fiksi ilmiah Parasyte: The Grey menghadirkan kisah ketika parasit menguasai Korea, diangkat dari manga legendaris berjudul “Parasyte” karya Hitoshi Iwaaki yang telah terjual lebih dari 25 juta kopi di lebih dari 30 wilayah dan negara.

Serial Parasyte: The Grey memiliki latar, karakter-karakter, maupun jalan cerita yang baru sembari tetap mempertahankan dunia imajinatif dan pesan mendalam dari manga “Parasyte”. Karakter utama yang bernama Su-in, diperankan Jeon So-nee (Our Blooming Youth, Scripting Your Destiny, Soulmate, Bad Police), mencoba menjalani hidup yang kini membuatnya harus berdampingan dengan keberadaan sebuah parasit. Serial ini juga mengikuti berbagai upaya Tim Grey, kelompok yang berusaha memerangi berbagai parasit misterius yang hidup dari tubuh manusia.

Parasyte: The Grey disutradarai Yeon Sang-ho, yang dikenal berpengalaman dalam genre K-zombie dan proyek-proyek seperti The King of Pigs, The Fake, JUNG_E, dan The Bequeathed. Sebelum ini, Yeon juga berhasil mengadaptasi cerita komik ke layar kaca melalui Hellbound yang menuai banyak pujian.

Baik Hitoshi Iwaaki dan Yeon Sang-ho mendukung dan menghargai karya satu sama lain. Iwaaki yang menggemari film Train to Busan karya Yeon berujar, “Saya sangat gembira bahwa ini merupakan ‘kisah baru’. Walau saya pengarang manga orisinalnya, saya juga seorang penonton yang menantikan rasa gembira dan kagum.

Saat adaptasi manga ini dibuat di Jepang, manga “Parasyte” seperti ‘anak’ saya yang dilahirkan di sebuah ruangan kecil, sementara animasi dan film live action-nya seperti ‘cucu’, lahir dari anak saya yang mengembara di dunia dan bertemu dengan begitu banyak orang beserta kearifan, pengalaman, dan teknologi mereka. Saya sangat senang bahwa ‘cucu’ ini lahir di Korea dan saya percaya ‘kisah baru’ yang berlatar di lokasi berbeda tersebut akan membawa kita memasuki dunia yang melebihi imajinasi saya.”

Sutradara Yeon berkata, “Saat saya berusia 20-an, “Parasyte” merupakan hal yang wajib bagi siapa pun yang menyenangi manga dan animasi. Memiliki kesempatan untuk membuat karya berdasarkan hal tersebut dan menciptakan sesuatu yang baru bukan saja merupakan kehormatan besar, namun juga seperti mimpi saya di usia muda yang menjadi kenyataan.”

Para pemeran serial ini antara lain adalah Koo Kyo-hwan (D.P., Kingdom: Ashin of the North, Kill Boksoon, Escape from Mogadishu) sebagai Kang-woo, seorang pria yang bertekad melawan berbagai parasit dalam upayanya mencari saudarinya yang hilang. Lee Jung-hyun (Limit, Decision to Leave, Night of the Undead) memerankan Jun-kyung, pemimpin gugus tugas antiparasit Tim Grey. Kwon Hae-hyo (D.P., Forecasting Love and Weather, Peninsula) bermain sebagai Chul-min, seorang detektif senior yang berupaya melindungi Su-in, sementara Kim In-kwon (The Cursed: Dead Man’s Prey, The Battle of Jangsari) berperan sebagai Won-seok, kolega junior Chul-min.

Poster dengan visual yang menarik memberikan secuplik petunjuk tentang dunia Parasyte: The Grey. Pastikan Anda tidak melewatkan serial memukau ini yang akan mulai tayang pada 5 April, hanya di Netflix.