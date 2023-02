Maxime Bouttier Akui Nonton Titanic Setiap Tahun: Film Romantis Terbaik yang Pernah Dibuat

ERA.id - Aktor Maxime Bouttier mengaku bahwa ia sangat menyukai film romantis legenda karya James Cameron, Titanic. Maxime mengatakan bahwa Titanic merupakan film romantis terbaik yang pernah dibuat.

"Meskipun setelah 25 tahun, ini masih menjadi film romantis terbaik, epik, tragis, bittersweet, dan semuanya luar biasa," ujar Maxime Bouttier saat ditemui di XXI Gandaria Cita, pada Selasa (7/2/2023).

Maxime mengaku kagum dengan kisah cinta Rose (Kate Winslet) dan Jack (Leonardo DiCaprio) yang disajikan di film ini. Terlebih dengan akhir kisah Jack yang sedih dan berkesan.

"Dimulai dari percintaan Rose and Jack itu yang menurut aku paling most invention. Dan yang kayak bittersweet itu endingnya Jack," tuturnya.

Saking sukanya dengan Titanic, Maxime menontonnya setiap tahun berulang kali. Ia mengaku tidak bosan karena film ini sangat bagus dan ceritanya menyentuh para penontonnya.

"Aku nonton ini setiap tahun. Memang sih nonton bioskop 3 jam, dan aku sudah tau endingnya seperti apa. Agak aneh sih tapi kamu tahu mengapa Titanic itu film bagus yang pernah dibuat karena sampai sekarang masih relateable, people still watching. Film ini timeless menurut," jelasnya.

Lebih lanjut, Maxime Bouttier memberikan pendapatnya mengenai film Titanic yang sudah di-remaster Bouttier dalam format 3D. Menurutnya format tersebut sempurna dan memanjakan mata penonton.

"I love it. Even after watching it the couple of times. It's completely remastered dan itu sempurna. Itu semua remastered dan aku menyukainya," pungkas Maxime Bouttier.