Pokemon Concierge Bakal Tayang di Netflix, Sajikan Petualangan Baru Haru dan Pokemon

ERA.id - Netflix bekerja sama dengan The Pokémon Company untuk memproduksi serial animasi stop-motion tentang Pokémon berjudul Pokémon Concierge. Serial animasi ini akan segera ditayangkan di layanan platform streaming tersebut.

"Netflix tak sabar membuat para penggemar di Jepang dan seluruh dunia senang dengan mempersembahkan ‘Pokémon Concierge', pengalaman visual dan penceritaan yang sepenuhnya baru menampilkan set animasi stop-motion penuh gebrakan di dunia Pokémon dalam kolaborasi akrab dengan The Pokémon Company," kata Wakil Presiden Bidang Konten Netflix di Asia Minyoung Kim melalui pernyataan resmi, dikutip Antara.

Selain mengumumkan kerja sama terbaru ini, Netflix juga merilis cuplikan video teaser resmi Pokémon Concierge. Pengumuman itu bertepatan dengan Hari Pokémon atau 17 tahun sejak perilisan perdana game Pokémon.

Sebagaimana diketahui, Pokémon Concierge dikembangkan oleh Dwarf Studios dengan mengambil latar cerita yang merupakan perluasan dari waralaba dunia Pokémon.

Serial baru itu mengikuti kisah Haru, seorang pramutamu di Pokémon Resort. Karakter itu akan berinteraksi dengan Pokémon dan para pemiliknya yang datang sebagai tamu.

Sebelumnya, Netflix juga telah menayangkan film dan serial terkait Pokémon seperti Pokémon: Mewtwo Strikes Back (2019), Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (2021), Pokémon Journeys: The Series (2021), dan seterusnya.