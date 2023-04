Akan Dibuat 7 Musim Sesuai Seri Buku, Harry Potter Bakal Tayang Versi Serial

ERA.id - Seri buku Harry Potter dikabarkan akan dibuat ulang dalam vesi serial, untuk tayang di HBO Max. Penggarapan serial Harry Potter ini pun sudah dimulai dan sedang tahap diskusi.

Dilansir dari Deadline, Kamis (5/4/2023), pihak Warner Bros sedang dalam pembicaraan dengan penulis Harry Potter, JK Rowling, untuk bergabung sebagai produser dalam serial. Begitu JK Rowling bergabung, proyek ini akan mencari seorang penulis untuk naskah serial.

Serial Harry Potter ini rencananya akan memiliki beberapa musim, di mana setiap musimnya akan fokus pada satu buku seri Harry Potter. Dengan demikian, kemungkinan serial ini akan memiliki 7 musim, sesuai dengan jumlah seri buku Harry Potter.

Namun, perencanaan pembuatan ulang cerita Harry Potter dalam bentuk serial ini tampak tak mendapat respons positif dari penggemar. Sebagian penggemar mengatakan serial Harry Potter tak perlu dibuat, karena filmnya sudah cukup dan para pemainnya yang tak akan tergantikan.

That is not what the majority of HP fans want to see because the movies are sacred and we are very much attached to the actors from the films.

We’d much prefer a series about young Voldemort and his rise to power, a prequel series about the Marauders, or a series about the four…