Segera Tayang, Film Star Syndrome Sajikan Kisah Musisi yang Berjuang Menaikkan Karier yang Redup

ERA.id - Star Syndrome merupakan film produksi Mahakarya Pictures yang akan tayang pada awal Juni 2023 ini. Film ini disutradarai Soleh Solihun, yang menyajikan kisah seorang musisi dan industri musik.

Film ini dibintangi Gilang Dirga yang berperan sebagai Jay, dan Kezia Aletheia yang berperan sebagai Nur. Jay merupakan seorang musisi yang dahulunya bergabung di band Jay and the Others dan memiliki karier cukup cemerlang dahulunya.

Namun, karier Jay meredup sejak ia memutuskan untuk hengkang dari band tersebut. Ia pun berusaha untuk menaikkan kariernya kembali dan mengajak seorang penyanyi kafe yakni Nur sebagai teman duetnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa dunia musik kini sudah berubah dari saat ia eksis dulu.

Soleh Solihun sendiri sebagai sutradara mengatakan bahwa film ini membawa pesan bagaimana menyikapi kenyataan jika mimpi tidak terwujud. Menurutnya, para penonton bisa belajar akan hal tersebut melalui karakter Jay.

"Semua orang pasti punya mimpi, tapi tak semua mimpi terwujud. Mimpi adalah kunci untuk membawa kebahagiaan atau keterpurukan. Jika tidak terwujud, ya tinggal bagaimana kita menyikapinya sih. Kita semua pasti pernah mengalami itu, dan semoga bisa melihat dari karakter Jay menghadapi itu di film ini," jelas Soleh Solihun saat konferensi pers di XXI Epicentrum, pada Jumat (2/6/2023).

Gilang Dirga sendiri mengaku mendaptkan pesan yang cukup bermakna dengan membintangi film ini. Terlebih ia pernah berada di posisi Jay yang disebut star syndrome.

"Ini film mengingatkan gue dan kita semua. Kalau sudah di atas, jangan lupa sama siapa yang dulu bareng kita pas berjuang. Iya ini sangat relate akan kehidupan gue yang sekarang. Gue dulu pernah mengalami star syndrome, dan ya seperti yang ada di film ini," ungkap Gilang Dirga.

Star Syndrome mengusung kolaborasi lintas generasi di area soundtrack. Denny Chasmala sang penulis lagu Berharap Tak Berpisah, menggubah lagu berjudul Simpang Siur yang dinyanyikan oleh Jay and The Others (Gilang Dirga, Randy Nidji, Thomas GIGI, Hendy GIGI, serta Denny Chasmala).

Sementara itu, selain Gilang Dirga dan Kezia Aletheia, film ini juga dibintangi oleh Tanta Giting, Tora Sudiro, Tissa Biani, Aryo Wahab, dan lainnya. Film ini mulai tayang di bioskop pada 8 Juni 2023 mendatang.