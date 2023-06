Jadwal Tayang Sekuel Avatar Mundur ke 2031, Zoe Saldana Guyon: Saya Akan Berusia 53 Tahun Saat Itu

ERA.id - Aktris Zoe Saldana melontarkan guyonan setelah Disney memutuskan untuk menunda perilisan sekuel film Avatar. Zoe mengatakan bahwa saat sekuel terakhir dirilis, ia sudah berusia 53 tahun.

Guyanan itu disampaikan oleh Zoe Saldana lewat unggahan di Instagram Story-nya belum lama ini. Pada unggahan itu, Zoe mengingat kembali saat dia syuting film pertama Avatar di usia 27 tahun.

“Big! Saya akan berusia 53 tahun saat avatar terakhir keluar,” tulis Zoe sambil menyertakan isi berita dengan wajah terkejut.

“Saya berusia 27 tahun ketika saya merekam film @avatar pertama,” sambungnya.

Sebelumnya Variety melaporkan, Disney, distributor di balik franchise sci-fi terkenal, mengumumkan pada hari Selasa bahwa Avatar 3 akan tiba di bioskop pada 19 Desember 2025, Avatar 4 pada 21 Desember 2029, dan Avatar 5 pada 19 Desember 2031.

Zoe Saldana sendiri berperan sebagai Neytiri, prajurit Na'vi yang memegang busur dan anak panah. Film pertama karya James Cameron itu dirilis pada tahun 2009 dan masih dilaporkan sebagai film berpenghasilan kotor tertinggi. Angsuran pertama itu mulai syuting pada tahun 2007.

Jika Avatar 5 akan menjadi babak final waralaba dan konon tanggal rilisnya adalah 2031, maka seluruh seri di layar akan berlangsung selama 22 tahun.

Menyusul berita penundaan tersebut, produser Jon Landau men-tweet bahwa setiap film dalam franchise Avatar membutuhkan waktu demi menghasilkan kualitas film yang baik dan sesuai dengan harapan penonton.

“Tim sedang bekerja keras dan tidak sabar untuk membawa penonton kembali ke Pandora pada Desember 2025,” kata Jon.

Sementara Cameron dan timnya merahasiakan detail produksi dan plot, penulis-sutradara mengisyaratkan bahwa tokoh utama Jake Sully, yang diperankan oleh Sam Worthington, tidak akan lagi menceritakan kisah masa depan.

Avatar 3, katanya, malah akan menampilkan putra remaja Jake, Lo'ak (Britain Dalton,) yang diperkenalkan di The Way of Water, sebagai narator.