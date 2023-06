Imbas Penulis Mogok Kerja, Sekuel Film Avatar Mundur dari Jadwal Tayang, Simak Tanggalnya

ERA.id - Disney mengumumkan jadwal penayangan berbagai film terbarunya, termasuk sekuel Avatar. Perilisan sekuel Avatar yang sebelumnya sudah dijadwalkan kini mengalami penundaan, mulai dari yang ketiga hingga kelima.

Dilansir dari Variety, perilisan Avatar 3 diundur selama setahun, dari 20 Desember 2024 menjadi Desember 2025. Padahal, sebelumnya James Cameron sang sutradara menyampaikan bahwa syuting Avatar 3 dilakukan bersamaan dengan Avatar 2.

Selain Avatar 3, Avatar 4 yang awalnya dijadwalkan tayang Desember 2026 diundur selama tiga tahun, menjadi Desember 2029. Untuk Avatar 5 yang rencananya akan tayang 2028 jadi mundur ke tahun 2031 mendatang.

"Setiap film Avatar adalah pekerjaan yang mengasyikkan tetapi epik karena membutuhkan waktu untuk membawa ke tingkat kualitas yang kami perjuangkan, sebagai pembuat film dan diharapkan oleh penonton," tutur produser Jon Landau.

Jon Landau mengatakan bahwa tim produksi saat ini tengah berusaha keras agar bisa merilis film Avatar 3 ke penonton pada 2025 mendatang.

"Tim sedang bekerja keras dan tidak sabar untuk membawa penonton kembali ke Pandora pada Desember 2025," pungkas Jon Landau.

Meski demikian, penantian panjang untuk kelanjutan film Avatar ini sudah berlangsung sejak film pertama dirilis. Kelanjutan film pertama yaitu Avatar 2: The Way of Water tayang pada Desember 2022 atau sekitar 13 tahun dari film pertamanya.

Lamanya proses produksi untuk Avatar diperlukan untuk menyajikan film yang maksimal untuk para penonton. Namun, waktu yang dibutuhkan semakin panjang imbas dari aksi mogok penulis yang terjadi di Hollywood saat ini.