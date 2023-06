Dibintangi Aktor Ternama, Drama Tema Kekuatan Super Moving Bakal Tayang Agustus 2023

ERA.id - Drama Korea Selatan, Moving, dijadwalkan tayang lewat platform streaming Disney+ Hotstar pada Agustus mendatang. Drama yang dibintangi sejumlah aktor ternama Korea Selatan ini mengusung tema kekuatan super di era modern.

Diadaptasi dari webtoon populer karya penulis terkenal di Korea, Kang Full, Moving merupakan salah satu serial yang paling ditunggu-tunggu tahun ini. Disutradarai oleh Park Injae (Kingdom Season 2, Moby Dick), dan dibintangi oleh Ryu Seungryong (Extreme Job, The Admiral: Roaring Currents), Han Hyojoo (The Beauty Inside, W), Zo Insung (The Great Battle, Escape from Mogadishu) yang telah dinantikan untuk tampil kembali dalam serial drama.

Selain itu, ada pula Lee Jungha (Run On, Nevertheless), Go Younjung (Alchemy of Souls, Sweet Home), dan Kim Dohoon (The Faceless Boss, The Law Café), serta diproduksi oleh STUDIO&NEW.

Moving berlatar di era modern Korea, menceritakan kisah tentang sekelompok orang berkekuatan super yang sebenarnya menyembunyikan kemampuan super mereka demi melindungi keluarga mereka dari ancaman dan eksploitasi.

Setelah hidup sebagai orang biasa, orang-orang ini harus mulai melarikan diri dari incaran para agen pemerintah yang berhasil menguak kekuatan super yang mereka rahasiakan.

Moving akan tayang perdana dengan tujuh episode berturut-turut pada 9 Agustus 2023, dilanjutkan dengan dua episode per minggu selama lima minggu, dan diakhiri dengan tiga episode untuk season terakhir.

Selain Moving, para penggemar dapat menyaksikan drama Korea seru lainnya di Disney+ Hotstar, seperti Big Bet, yang dibintangi oleh aktor legendaris Choi Minsik sebagai pengusaha yang berulang kali melanggar hukum demi meningkatkan bisnis kasinonya, atau Big Mouth, bercerita tentang seorang pengacara yang dipenjara saat menangani kasus pembunuhan; serta beragam hiburan lainnya meliputi tayangan original APAC, film serta serial global, eksklusif di Disney+ Hotstar.

