5 Rekomendasi Drama Korea yang Tayang Maret 2024, Dibintangi Cha Eun Woo hingga Kim Soo Hyun

ERA.id - Memasuki bulan Maret 2024, terdapat banyak drama Korea yang siap untuk dirilis. Drama-drama ini hadir dengan berbagai genre, dan dibintangi oleh sederet aktor ternama Korea Selatan.

Penasaran dengan drama Korea baru di Maret 2024 ini? Yuk, simak langsung ulasannya.

1. Wonderful World

Drama Wonderful World bakal tayang perdana pada 1 Maret 2024 di Disney+. Drama ini dibintangi oleh Cha Eun Woo dan Kim Nam Joo.

Wonderful World bercerita tentang duka yang dialami seorang profesor dan penulis yang kehilangan anaknya. Ia pun bertekad untuk membalas dendam atas kematian anaknya tersebut.

2. Queen of Tears

Queen of Tears (Instagram/netflixkr)

Queen of Tears merupakan salah satu drama yang ditunggu-tunggu penayangannya oleh para penggemar. Drama ini menampilkan aktor ternama Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won sebagai pemeran utama.

Drama ini berkisah kehidupan pernikahan pasangan yang berasal dari kalangan berbeda. Drama ini akan tayang pada 9 Maret 2024 di Netflix.

3. Midnight Photo Studio

Drama yang satu ini akan tayang pada 13 Maret 2024 mendatang. Midnight Photo Studio diperankan oleh Joo Won dan Kwon Na Ra.

Drama ini bercerita tentang sebuah studio foto kecil yang misterius. Studio foto tersebut khusus untuk para hantu yang ingin menceritakan kisah mereka, yang nantinya membantu seorang pengacara memecahkan kasus.

4. Chicken Nugget

Drama Korea berikutnya yang akan tayang di Maret 2024 ini adalah Chicken Nugget. Drama ini diperankan oleh Ryu Seung Ryong, Ahn Jae Hong, dan Kim Yoo Jung.

Chicken Nugget ini merupakan drama genre komedi, yang bercerita tentang seorang anak perempuan masuk ke mesin misterius. Ia kemudian berubah menjadi chicken nugget dan sang ayah berusaha mengembalikannya.

5. Let's Get Grabbed by the Collar

Let's Get Grabbed by the Collar dijadwalkan untuk tayang pada 18 Maret 2024. Drama ini mempertemukan aktor Kim Ha Neul dan Yeon Woo Jin.

Drama Korea yang satu ini bercerita tentang sosok jurnalis perempuan yang tiba-tiba menjadi tersangka pembunuhan selingkuhan suaminya. Ia pun berusaha untuk membuktikan kebenaran dari kasus tersebut.