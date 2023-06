Geger, Lagu Nyeleneh Aldi Taher Berjudul Lionel Messi Diunggah Akun Resmi FIFA

ERA.id - Federasi Sepakbola Dunia (FIFA)bikin geger. Lewat akun resmi Instagram @fifaworldcup mengunggah lagu karya milik Aldi Taher berjudul "Lionel Messi". Tak heran, banyak netizen langsung riuh usai mengetahui hal tersebut.

Akun tersebut membagikan cuplikan video Messi saat beraksi dengan timnas Argentina di ajang Piala Dunia. Yang paling jadi sorotan adalah video berdurasi 41 detik itu diiringi lagu milik mantan istri Dewi Perssik tentang Messi.

Lagu itu berisi rayuan untuk Lionel Messi agar datang ke Indonesia. Messi dikabarkan tak datang ke Indonesia untuk laga 19 Juni mendatang.

Aldi Taher ungkap betapa besarnya keinginan para penggemar sepak bola melihat Lionel Messi secara langsung di lapangan hijau.

Tak banyak isi lirik lagu itu. Namun, Aldi Taher mempertanyakan berulang kali mengapa Lionel Messi tak jadi berkunjung ke Indonesia. Padahal, orang Indonesia sudah sangat menanti-nanti kehadirannya.

Unggahan FIFA (Foto: Instagram/@fifaworldcup)

"Why you don't come to Indonesia Mr Messi? Why? Please come to Indonesia, Men," isi penggalan lirik lagu itu.

"We waiting for you, we love you. Why you dont come Indonesia? Why you dont come Indonesia? Why you dont come Indonesia?" Sambung lirik tersebut.

Di bagian caption-nya, akun Instagram FIFA World Cup menuliskan kalimat menggunakan bahasa Indonesia.

"Abang kita semua, Leo Messi," tulisnya.

Unggahan itu mendapatkan respon dari Aldi Taher. Bintang film Terowongan Casablanca ini justru berharap agar FIFA bisa mengkolaborasi dirinya dengan Messi dalam video tersebut. Ia juga menunggu kedatangan Messi ke Tanah Air.

"Why you not collab my IG @fifaworldcup when you post this. This my loved song for my loved my @leomessi taher you know. We waiting for you Indonesia man (Mengapa kamu tidak mengkolaborasikan IG saya @fifaworldcup ketika kamu memposting ini. Ini lagu kesayanganku untuk kekasihku @leomessi taher lho. Kami menunggumu pria Indonesia)," tulisnya.

Tak hanya Aldi Taher, netizen yakin Messi bakal datang ke Indonesia usai mendengar lagu ciptaan pria berusia 39 tahun itu.

"Ini fix kalau Messi datang gara-gara @alditaher.official bukan karena Erick Thohir," komentar akun @adibas****

"Lagu ini nanti yang menggerakan hati Messi untuk datang ke Indonesia," tulis akun @stefanusnoviwi****

"Kalau Messi tiba-tiba datang ke Indo gara-gara lagu ini, benar-benar harus sungkem sama @alditaher.official," kata akun @nonaa****