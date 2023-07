Hadirkan Tampilan Perdana Para Parakte The Continental:From the World of John Wick, Yuk Kenalan

ERA.id - Prime Video menghadirkan tampilan perdana para karakter dan pemain untuk serial prekuel terbaru The Continental: From the World of John Wick yang akan tayang di luar Amerika Serikat pada September mendatang.

Serial yang terbagi menjadi tiga bagian ini akan mengeksplorasi asal-usul hotel untuk para pembunuh yang ikonik dan menjadi pusat semesta John Wick, The Continental. Cerita akan dilihat dari sudut pandang Winston Scott muda ketika ia terseret ke dalam dunia kejam Kota New York tahun 1970-an untuk menghadapi masa lalu yang dipikir telah ditinggalkannya, menurut informasi dari siaran pers Prime Video yang diterima di Jakarta, Kamis.

Winston mengambil jalur mematikan melalui dunia gelap hotel yang misterius, dalam upaya mengerikan untuk merebut hotel sekaligus takhtanya nanti. Colin Woodell menggantikan Ian McShane untuk memerankan Winston muda pada "The Continental: From the World of John Wick", sementara sang pendatang baru Ayomide Adegun akan berperan sebagai Charon yang sebelumnya dimainkan oleh mendiang Lance Reddick.

Serial The Continental: From the World of John Wick juga dibintangi oleh Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain, dan Hubert Point-Du Jour.

Berikut ini deretan karakter yang akan hadir dalam serial The Continental: From the World of John Wick.

1. Winston Scott (diperankan oleh Colin Woodell)

Winston adalah seorang pengusaha cerdas yang berpikir kreatif. Setelah sebuah peristiwa traumatis membuatnya menjadi target hukum, Winston bekerja sebagai pengusaha sukses di London ketika seorang gembong dunia gelap dari masa lalunya, Cormac, memberikannya misi untuk mencari saudara laki-lakinya yang terpisah jauh, Frankie.

2. Charon (diperankan oleh Ayomide Adegun)

Ketika penonton bertemu Charon muda, dia adalah asisten terpercaya Cormac. Sepanjang serial John Wick, kesetiaan Charon akan diuji dan dia harus memilih antara pelindungnya dan sosok yang berpotensi menjadi keluarga barunya.

3. Cormac (diperankan oleh Mel Gibson)

Sosok yang mengintimidasi, kejam, brutal, namun, juga bisa memikat, Cormac adalah seorang gembong di Kota New York yang saat ini menjabat sebagai manajer di The Continental Hotel. Cormac memiliki sejarah dengan Winston dan Frankie Scott.

Ketika Frankie mencuri sesuatu yang sangat berharga bagi atasan Cormac, Cormac menyeret Winston kembali ke dunia gelap kriminal. Penonton akan mengikuti Cormac seiring keputusasaannya memuncak dan kegilaan serta kemarahannya meluap.

4. KD (diperankan oleh Mishel Prada)

KD adalah detektif di NYPD yang tidak sabar dengan kasus korupsi yang merajalela di kepolisian. Bertekad untuk mengungkap kegiatan kriminal di kota, didorong oleh agenda pribadinya sendiri, KD akan masuk ke dunia The Continental dan akhirnya berhadapan dengan sosok dari masa lalunya.

5. Mayhew (diperankan oleh Jeremy Bobb)

Mayhew juga seorang detektif NYPD dan atasan KD, meskipun ada lebih banyak hal dalam hubungan mereka dari yang terlihat di permukaan. Pria yang telah menikah dan memiliki anak itu memiliki titik lemah untuk KD.

Dia memperingatkan KD dengan tegas untuk menjauh dari The Continental Hotel.

6. Frankie (diperankan oleh Ben Robson)

Frankie adalah kakak laki-laki Winston dan seorang pembunuh yang natural. Ketika Winston menjadi pengusaha London yang sukses, Frankie mendaftar ke militer dan dikirim ke Vietnam.

Setelah kembali ke Amerika Serikat, Frankie menjadi salah satu orang kepercayaan Cormac, sebelum mencuri benda berharga dari The Continental Hotel, dan memulai plot yang akan menyatukannya kembali dengan saudaranya, Winston.

Frankie tidak tahu bahwa tindakan pembangkangannya akan mengubah keseimbangan kekuasaan The Continental Hotel selama bertahun-tahun mendatang.

7. Yen (diperankan oleh Nhung Kate)

Yen adalah istri Frankie yang siap menghadapi segala kesulitan untuk bersamanya, termasuk hidup di bawah tanah dan hilang dari peredaran setelah Frankie mencuri sesuatu yang menempatkan mereka berdua dalam bahaya besar. Sangat curiga terhadap semua orang, Yen terkejut mengetahui bahwa Frankie memiliki saudara laki-laki yang sudah lama hilang, Winston.

Seorang pejuang gigih yang akan melakukan apapun untuk melindungi orang yang dicintainya, Yen merupakan penggambaran kesempatan kedua dan makna baru untuk sebuah keluarga. Dia juga seorang pejuang paling menakutkan dari seluruh grup.

8. Lou (diperankan oleh Jessica Allain)

Cerdas dan berani, Lou adalah seorang ahli bela diri yang menjalankan dojo yang ditinggalkan ayahnya untuk dia dan saudaranya, Miles. Sayangnya, dojo itu menyebabkan banyak kerugian, dan Lou dengan berat hati harus setuju untuk bekerja dengan saudaranya di kelompok penyelundupan senjata yang berbahaya.

Sebagai pecinta damai, Lou menolak menggunakan senjata, tetapi, keyakinannya itu akan diuji.

9. Miles (diperankan oleh Hubert Point-Du Jour)

Tangguh, loyal, dan cerdas, Miles adalah veteran Vietnam yang terlibat dalam penyelundupan senjata saat berada di luar negeri untuk berperang pada sebuah perang yang tidak dia inginkan dan untuk negara yang tidak menghormatinya sebagai orang kulit hitam.

Miles menjalankan bisnis senjata itu dengan sesama veteran, Frankie dan Lemmy, dan saudara perempuannya yang sebenarnya enggan, yakni Lou. Miles membenarkan bisnis berbahayanya sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan dojo warisan mendiang ayahnya.