Drama Arthdal Chronciles: The Sword of Aramun Lanjut Musim Kedua, Petualangan King Tagon Tayang Mulai September

ERA.id - Kisah petualangan King Tagon dalam drama Arthdal Chronciles: The Sword of Aramun akan kembali melanjutkan kisahnya di musim kedua. Serial yang dibintangi oleh Jang Donggun itu akan tayang eksklusif di Disney+ Hotstar mulai September mendatang.

Tayang pada September mendatang, Arthdal Chronciles: The Sword of Aramun mengangkat kisah yang menentukan nasib dari para pahlawan, di mana mereka menulis legenda unik masing-masing di tanah kuno Arth. Serial fantasi Korea, Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun akan kembali dengan cerita baru yang menarik, berlatar delapan tahun setelah King Tagon pertama kali naik takhta.

Dibintangi oleh Jang Donggun sebagai Tagon Raja Arthdal, Lee Joongi sebagai Eunseom yang merupakan pemimpin dari suku Ago dan Inaishingi, Shin Saekyeong sebagai Tanya yaitu pendeta tinggi Arthdal, dan Kim Okvin sebagai Taealha, seorang politisi yang manipulatif dan Ratu Arthdal pertama.

Musim kedua Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun disutradarai oleh Kim Kwangsik, yang merupakan sutradara untuk karya The Great Battle, dan ditulis oleh penulis season pertama, Kim Younghyun dan Park Sangyean.

Selain akan berpetualang di musim kedua, penggemar drama Korea bisa berlangganan Diseny+ Hotstar untuk menikmati musim pertama Arthdal Chronciles: The Sword of Aramun. Penggemar juga bisa menikmati sejumlah konten seru yang disajikan Disney+ Hotstar seperti Big Mouth yang dibintangi oleh aktor legendaris Choi Minsik, yang bercerita tentang seorang pengacara tidak kompeten yang dipenjara ketika menangani kasus pembunuhan.