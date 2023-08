Berperan sebagai Surrogate Mother, Anggika Bolsterli Habis-habisan Riset tentang Ibu Hamil

ERA.id - Aktris Anggika Bolsterli membintangi film baru, Dear Jo: Almost is Never Enough. Pada film ini, Anggika memerankan karakter Ella, yang diceritakan sebagai surrogate mother atau ibu pengganti.

Untuk memerankan karakter tersebut, Anggika mengaku mencari tahu lebih jauh tentang surrogate mother. Seperti kesulitan dan perasaan yang dialami oleh perempuan yang berada di posisi tersebut.

"Mungkin kesulitannya jadi surrogate mother, mencari emosi-emosi jadi surrogate mother seperti apa ya," ungkap Anggika Bolsterli saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (3/8/2023).

Tak hanya itu, Anggika juga mengaku melakukan riset tentang ibu hamil. Ini lantaran sebagai surrogate mother, maka karakter Anggika diceritakan sedang hamil calon anak pasangan lain.

"Lebih (lakukan riset). Memang nonton video tentang ibu hamil, cara ibu hamil seperti apa, cara jalan, cara duduk, macam-macam," tuturnya.

Riset yang mendalam harus dilakukan Anggika karena dirinya sendiri belum menikah dan hamil, serta memiliki anak. Meski banyak yang harus diriset, Anggika juga terbantu dengan dukungan dari tim dan aktor lain yang menjadi lawan mainnya.

"Ketebulan juga saya belum nikah, belum punya anak. Jadi banyak hal lah tapi dibantu sama tim dan teman-teman yang lain," pungkas Anggika.