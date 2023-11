Siap Bikin Jantung Berdebar, 5 Tayangan Misteri yang Akan Tayang di Netflix

ERA.id - Penggemar tayangan penuh misteri akan dimanjakan dengan deretan tayangan yang sebentar lagi hadir di Netflix! Masuki semesta yang menghadirkan kenyataan serba mencengangkan, detektif paranormal, hingga thriller apokaliptik yang akan membawa penonton memulai perjalanan ke dunia yang ganjil dan asing.

Simak rekomendasi kami dari Geeked Week, acara virtual yang menghadirkan informasi dan cuplikan eksklusif berbagai film, serial, dan game terbaru berikut ini.

1. Gyeongseong Creature (Tayang mulai 22 Desember)

Berlatarkan musim semi tahun 1945 di Rumah Sakit Ongseong yang misterius di kota Gyeongseong (nama terdahulu Seoul), serial menegangkan ini mengikuti kisah seorang pengusaha kaya Jang Tae-sang (Park Seo-jun) dan pencari jejak tenar Yun Chae-ok (Han So-hee) saat mereka berjuang bertahan hidup dan melawan monster yang lahir dari keserakahan manusia.

Poster dan video teaser yang hadir menyita perhatian melalui imaji yang memberikan sedikit petunjuk: pasukan bersenjata mengenakan masker dan alat pelindung berjaga di sebuah pedati, menggambarkan perjuangan yang berat di era saat itu. Video teaser mempertegas tampilan ini lewat pandangan dingin dari pemeran utama Park Seo-jun, dikenal melalui perannya di Itaewon Class, What’s Wrong with Secretary Kim, dan The Marvels yang akan datang, serta Han So-hee, yang membintangi My Name, Nevertheless, serta video musik “Seven” dari Jung Kook, anggota grup K-pop BTS.

(Kredit foto: Netflix)

Park Seo-jun memerankan Jang Tae-sang, pemilik rumah gadai House of Golden dan merupakan orang terkaya serta ternama di seluruh Gyeongseong. Han So-hee memainkan peran Yoon Chae-ok, pencari jejak dengan reputasi gemilang. Bersama-sama mereka akan menyelami dunia saat itu yang misterius dan penuh pergolakan.

Gyeongseong Creature ditulis oleh Kang Eun-kyung (Dr. Romantic dan What Happens to My Family?) serta disutradarai Chung Dong-yoon (Hot Stove League).

2. 3 Body Problem (Tayang mulai 21 Maret 2024)

Diangkat dari trilogi buku fiksi ilmiah “The Three-Body Problem”, 3 Body Problem menghadirkan drama fiksi ilmiah dengan misteri yang berlapis-lapis. Serial ini diproduseri oleh pemenang Emmy Awards David Benioff dan D.B. Weiss (Game of Thrones), disutradarai oleh Derek Tsang, penerima nominasi sutradara terbaik sejumlah penghargaan, dan melibatkan Rosamund Pike sebagai produser eksekutif.

3 Body Problem mengikuti kisah seorang perempuan muda asal Tiongkok di tahun 1960-an yang mengambil sebuah keputusan yang efeknya sangat besar hingga melintasi ruang dan waktu hingga masa kini. Kejadian ini memicu sekumpulan ilmuwan untuk bekerja sama dengan seorang detektif demi menghadapi marabahaya yang dapat meruntuhkan peradaban manusia.

(Kredit foto: Netflix)

Dibintangi oleh deretan aktor ternama di antaranya Benedict Wong, Liam Cunningham, dan John Bradley, 3 Body Problem akan membawa penonton dalam petualangan seru menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia.

3. Leave the World Behind (Tayang mulai 8 Desember)

Liburan sebuah keluarga ke rumah sewaan mewah berubah menjadi mencekam ketika dua orang asing, ayah dan putrinya, datang di malam hari. Mereka membawa berita tentang serangan siber misterius dan mencari perlindungan di tempat yang diklaim sebagai rumah mereka. Seiring bencana yang terjadi semakin mengerikan, kedua keluarga tersebut berjuang mencari tempat dalam dunia yang sebentar lagi runtuh.

Dari penulis dan sutradara Sam Esmail yang telah meraih sejumlah penghargaan, thriller apokaliptik ini dibintangi Julia Roberts, Ethan Hawke, dan Mahershala Ali. Benarkah hewan-hewan memberi tanda untuk memperingatkan manusia?

4. Dead Boy Detectives (Tayang mulai April 2024)

Serial supernatural berlatar semesta The Sandman ini mengikuti kisah dua remaja yang lahir berjarak puluhan tahun namun bertemu di akhir hayat mereka. Mereka rela melakukan apa pun asal bisa terus bersama, termasuk meloloskan diri dari para penyihir keji, Neraka dan Kematian. Dengan bantuan seorang peramal, dua sahabat baik bersama para hantu bekerja sama untuk menuntaskan berbagai kasus paranormal yang paling membingungkan di ranah maut.

(Kredit foto: Netflix)

Bersiaplah menemui Dead Boy Detectives, diangkat dari serial komik populer karya Neil Gaiman.

5. The Brothers Sun (Tayang mulai 4 Januari 2024)

Saat sang kepala mafia Taiwan yang berkuasa tewas akibat seorang pembunuh misterius, anak tertuanya yang juga merupakan pembunuh legendaris Charles ‘Chairleg’ Sun (Justin Chien) pergi ke Los Angeles untuk melindungi ibu, Eileen (Michelle Yeoh), dan adik laki-lakinya, Bruce (Sam song Li), yang tak pernah tahu tentang fakta keluarganya hingga kini.

Seiring dengan meningkatnya tensi antara geng paling berbahaya di Taipei dengan sebuah kelompok baru, Charles, Bruce, dan sang ibu harus menyembuhkan luka akibat perpisahan mereka dan memahami makna persaudaraan serta keluarga sebelum seluruh musuh menghabisi mereka.

(Kredit foto: Netflix)

Serial drama keluarga penuh aksi ini dibuat oleh Brad Falchuk dan Bryon Wu serta dibintangi pemenang Academy Award Michelle Yeoh.