Berkat Oppenheimer, Cillian Murphy Rain Piala Golden Globe Awards untuk Pertama Kalinya

ERA.id - Aktor Cillian Murphy akhirnya mendapatkan piala Golden Globe Awards pertamanya di tahun ini berkat film Oppenheimer. Ia memenangkan piala Best Actor - Motion Picture Drama berkat perannya sebagai J. Robert Oppenheimer di Golden Globe Awards 2024.

Ketika mendapatkan piala Golden Globe pertamanya itu, Cillian Murphy mengucapkan terima kasih kepada banyak orang, terutama yang terlibat di film Oppenheimer. Ia berterima kasih kepada sang sutradara, Christopher Nolan dan jajaran aktor yang turut membintangi film tersebut.

"Kalian tahu kerentanan seorang aktor adalah tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Saya berterima kasih karena cast yang luar biasa dan terima kasih telah bersama saya sepanjang film ini," kata Cillian Murphy dilansir dari People, pada Senin (8/1/2024).

Tak hanya itu, Cillian Murphy juga berterima kasih kepada tim yang percaya dan berusaha keras membuat film Oppenheimer. Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada keluarga yang terus mendukungnya.

Sementara itu, kemenangan Cillian Murphy ini diperoleh dengan ia mengalahkan beberapa aktor ternama lainnya di kategori tersebut. Mulai dari Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Colman Domingo, Barry Keoghan, dan Andrew Scott.

Piala Golden Globe Awards ini pertama kali dimenangkan Cillian Murphy setelah sebelumnya dua kali hanya masuk dalam nominasi. Salah satu nominasi yang ia peroleh sebelumnya adalah Best Actor - Motion Picture Musical or Comedy pada 2006 lalu, lewat film Breakfast on Pluto.