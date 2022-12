Daftar Drama Korea yang Dibintangi Song Hye Kyo, Salah Satunya Jadi Penutup Tahun 2022

ERA.id - Pecinta drama Korea mungkin sudah tidak asing dengan nama Song Hye Kyo. Drama Korea yang dibintangi Song Hye Kyo jumlahnya sudah banyak dan genrenya juga beragam.

Drama Korea terbaru Song Hye Kyo adalah The Glory dan dinantikan oleh banyak pecinta drakor. Selain itu, ada Descendants of The Sun yang dirilis pada 2016. Sementara, drama Korea yang bisa dibilang sebagai pendongkran Hye Kyo adalah Full House. Lalu, apa lagi drama Korea Hye Kyo yang menarik untuk ditonton? Simak uraian berikut ini, dikutip Era dari Kompas.

Daftar Drama Korea yang Dibintangi Song Hye Kyo

1. Descendants of The Sun (2016)

Descendants of the Sun merupakan salah satu drama korea Song Hye Kyo yang disukai banyak penikmat drakor. Ini menjadi salah satu drama Korea populer pada 2016. Di drama ini, Song Hye Kyo bermain bersama Song Joong Ki.

Keduanya memainkan peran dengan sangat baik. Kemistri mereka membuat keromantisan Descendants of the Sun terasa sangat kuat. Tak hanya itu, demam drama Descendants of the Sun (DOTS) sempat mewabah di mana-mana. DOTS menghadirkan kisah cinta seorang perawat dan tentara yang dikirim untuk melakukan tugas sosial di sebuah negara.

2. Encounter (2018)

Encounter dibintangi oleh Song Hye Kyo dan Park Bo Gum sebagai pemeran utama. Genre yang diusung adalah melodrama-romansa. Drama Korea ini menceritakan kisah cinta pebisnis wanita sukses, Cha Soo Hyun (Song Hye Kyo) dengan seorang pemuda sederhana, Jin Hyuk (Park Bo Gum).

Mereka pertama kali bertemu di Kuba. Pertemuan tersebut tak disangka menumbuhkan pohon cinta yang membuat penonton terbawa.

3. That Winter, the Wind Blows (2013)

Ini merupakan salah satu drama Korea populer yang pernah dibintangi oleh Song Hye Kyo. Drama ini bergenre melodrama-romantis. Song Hye Kyo berperan sebagai tokoh utama bersama Jo In Sung.

That Winter, the Wind Blows mengisahkan seorang laki-laki bernama Oh Soo (Jo In Sung) yang berpura-pura menjadi kakak dari Oh Young (Song Hye Kyo) demi melunasi utangnya. Oh Young merupakan pewaris terakhir PL Group.

4. Now, We Are Breaking Up (2021)

Drama Korea yang satu ini dibintangi Song Hye Kyo bersama Jang Ki Yong. Kisah yang diangkat adalah kisah cinta ketua tim desain perusahaan fashion cerdas berwajah cantik bernama Ha Young Eun (Song Hye Kyo) dengan fotografer lepas tampan, Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

5. The Glory (2022)

The Glory (antaranews)

Inilah drama Korea terbaru Song Hye Kyo. The Glory akan tayang pada 30 Desember 2022 di Netflix dan menjadi penutup tahun. Drama Korea yang ditulis oleh Kim Eun Sook ini mengisahkan seorang perempuan yang mendedikasikan hidupnya untuk balas dendam kepada orang-orang yang menghancurkan masa kecilnya.

Dalam drama Korea ini, Song Hye Kyo beradu akting dengan Lee Do Hyun. Drama Korea yang dibintangi Song Hye Kyo ini juga menjadi reuni bagi dirinya dengan Kim Eun-sook setelah keduanya bekerja sama dalam Descendants of the Sun.