Artis Korea Pria Paling Populer di Indonesia, Salah Satunya Hyun Bin

ERA.id - Industri hiburan Korea Selatan berhasil meraih kesuksesan secara global, begitu pula di Indonesia, melalui k-drama dan k-music. Sejumlah bintang pun berhasil dicetak dari industri ini hingga terdapat deretan nama-nama artis yang paling populer oleh para penikmat dan penggemarnya. Adapun artis korea palinng populer di Indonesia adalah sebagai berikut:

Lee Min Ho

Lee Min-ho menjadi bintang terkenal pada tahun 2009 melalui serial Boys Over Flowers. Sejak saat itu, Lee menjadi karakter utama di sejumlah drama hits, termasuk drama aksi City Hunter, serial SMA The Heirs dan roman fantasi The Legend of the Blue Sea dengan Jun Ji-hyun. Baru-baru ini, Lee muncul dalam drama Apple TV+ berjudul Pachinko.

Lee Byung-hun

Aktor veteran Lee Byung-hun berhasil mempertahankan kesuksesan selama tiga dekade. Pada awal tahun 2000-an, ia menjadi headline K-drama klasik Beautiful Days dan All In. Satu dekade kemudian, ia membawa industri ini ke arah baru yang berani dengan aksi Blockbuster Iris. Pada tahun 2018, ia naik kembali ke puncak dalam serial epik Mr. Sunshine dan Squid Game.

Hyun Bin

Meskipun bukan salah satu bintang paling produktif di Korea, Hyun Bin sukses mempertahankan posisinya di puncak industri selama dua dekade. Ia telah meraih popularitas dengan peran-perannya dalam Crash Landing on You dan Secret Garden, dua drama yang mendapat respon positif dari penonton dan kritikus. Setelah sukses besar dengan Crash Landing on You yang menjadi hits global, Hyun Bin lebih banyak bermain film. Terbaru, dia memerankan karakter seorang agen intelijen di Timur Tengah dalam film The Point Men.

Hyun Bin (Instagram @vast.ent)

Bae Yong-Joon

Bae Yong-joon merupakan aktor berpengaruh yang populer gelombang Hallyu pertama. Drama First Love berhasil melambungkan nama Bae menjadi terkenal pada tahun 90-an, tetapi Winter Sonata yang tayang pada 2002 membuatnya menjadi ikon drama Korea. Saat ini, Bae pensiun dari dunia akting untuk menjadi duta global budaya Korea serta pendiri agensi manajemen terkemuka KeyEast.

Song Joong-ki

Song Joong-ki telah lama menjadi favorit penggemar. Memulai karier dinusia 20-an, ia berhasil memikat penonton dengan perannya dalam Descendants of the Sun dan Vincenzo.

Gong Yoo

Berkat kepribadiannya dan ketampanannya, Gong Yoo berhasil mempertahankan popularitas selama dua dekade. Ia terkenal karena perannya dalam Coffee Prince dan Train to Busan. Gong Yoo kembali ke layar televisi dalam drama romansa fantasi Guardian: The Great and Lonely God, yang dibintangi bersama Kim Go-eun.

Lee Jong Suk

Lee Jong Suk adalah mantan model yang telah bertransformasi menjadi aktor berbakat. Ia dikenal karena memainkan peran pendukung di serial Secret Garden. Nama Lee Jong Suk semakin dikenal dengan drama School 2013. Popularitasnya baru benar-benar meningkat setelah membintangi Pinocchio bersama Park Shin-hye.

Kim Soo-hyun

Memiliki penampilan dan kharisma yang kuat, Kim Soo-hyun dengan cepat menjadi terkenal setelah debut layarnya melalui acara seperti Dream High dan Moon Embracing the Sun. Ia menjadi bintang global setelah tampil bersama Jun Ji-hyun dalam drama romantis K-drama klasik My Love from the Star, yang sangat sukses di China. Serialnya yang juga meraih hit global adalah It's Okay to Not Be Okay bersama Seo Ye-ji.

So Ji Sub

So Ji Sub merupakan aktor veteran yang telah berada di layar kaca Korea sejak akhir 1990-an. Ji Sub terkenal lewat perannya dalam Something Happened in Bali dan Master's Sun. Kemudian ia kembali mencetak hit lain sebagai pemeran utama dari drama medis Doctor Lawyer.

Ji Chang Wook

Ji Chang Wook merupakan mantan pemain teater musikal. Ia menjadi aktor di awal usia 20-an dan pertama kali menjadi terkenal dalam drama komedi Smile Again pada tahun 2010 dan Healer. Sejak saat itu, ia terus memainkan karakter utama melalui peran dalam acara seperti serial aksi The K2 dan drama komedi Backstreet Rookie. Ji Chang Wook baru-baru ini juga merambah era streaming dengan serial Netflix-nya The Sound of Magic dan film thriller terbarunya, The Worst of Evil yang tayang di Disney+

Cha Eun Woo

Wajah Cha Eun Woo dianggap sebagai bentuk sempurna bagi beberapa ahli kecantikan. Member dari boyband ASTRO ini sukses menarik perhatian setelah berperan dalam drama My ID is Gangnam Beauty. Wajah tampan dan juga kemampuan aktingnya yang memukau berhasil menarik perhatian para Moms saat menontonnya. Belum lama ini, Cha Eun Woo kembali membuat Moms terpukau dengan aktingnya sebagai Lee Suho di drama True Beauty.

Park Bo Gum

Park Bo Gum juga dikenal dengan ketampanannya. Dalam sebuah wawancara, Park Bo Gum mengaku bahwa semua bagian di wajahnya asli. Ia mengatakan tidak pernah sekalipun melakukan prosedur operasi plastik untuk mengubah penampilannya. Nama Park Bo Gum semakin populer setelah bermain dalam drama Reply 1988. Kemampuan akting dan chemistrynya dengan Lee Hyeri sukses membuat penonton terpukau. Popularitasnya semakin meroket setelah ia beradu akting dengan Song Hye Kyo dalam drama Encounter.

Bagi penikmat dan penggemar k-drama tentu saja nama-nama di atas sudah tidak asing lagi bahkan menjadi salah satu atau beberapa nama aktor idola. Beberapa artis korea pria paling populer ini juga sudah mengunjungi Indonesia dalam rangka fan meeting yang dihadiri secara penuh oleh para penggemarnya.

