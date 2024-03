Siap Tayang di Indonesia, Film The Zone of Interest Ungkap Kisah Hidup Berbeda Tentara Nazi

ERA.id -

Film The Zone of Interest bakal tayang di bioskop Indonesia dengan dibawa oleh KlikFilm. Film ini termasuk film yang mendulang lima nominasi Piala Oscar 2023, salah satunya Best Movie.

Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Martin Amis, yang menceritakan kisah nyata Rudolf Hoss, komandan Auschwitz dan istrinya, Hedwig. Mereka mencoba menciptakan kehidupan keluarga normal di sebuah rumah dengan kamp militer.

Berbeda dengan film lainnya, The Zone of Interest menampilkan hal berbeda tentara Nazi atau pelaku Holocaust, dengan kisah dari sudut pandang pelaku. Tak hanya menampilkan kekejaman Nazi, film ini juga menyajikan kompleksitas moral dan psikologi mereka yang terlibat dalam peristiwa Holocaust.

Film ini mengajak penonton melihat kehidupan sehari-hari tentara Nazi dengan keluarganya di tengah tragedi genosida. Rumah mewah Rudolf Hoss dan keluarganya berdiri kokoh dikelilingi tembok tinggi dan penjagaan, yang mana pada beberapa adegan terdengar sayup suara tembakan dan bom.

Setiap adegan ditampilkan secara detail, seperti kegiatan keluarga di meja makan, komunikasi unik sepasang suami istri di malam hari, hingga kegiatan bergosip. Adegan ditampilkan dengan sedikit dialog dan minim musik, tetapi terdapat banyak efek suara yang kadang mengganggu.

Penampilan cerita dengan adegan yang detail bagi rekan Era.ID yang berkesempatan menonton merasa film ini cenderung membosankan. Terlebih dengan alur cerita dari film yang cukup lamban.

Meski demikian, film ini memiliki gambar yang bisa dinikmati, terutama mengenai potret kehidupan keluarga tentara Nazi di tengah tragedi tetapi tampak damai dan seperti keluarga biasa lainnya. Bagi para pecinta sejarah, film ini juga sangat cocok untuk ditonton karena memberikan perspektif dari tentara Nazi.

Film The Zone of Interest perdana ditayangkan di Festival Film Cannes pada Mei 2023 lalu, yang mendapatkan pujian dari krtikus. Film ini juga berhasil mendapatkan Grand Prix dan FIPRESCI pada acara yang sama.

Selain Piala Oscar 2023, film ini juga berhasil masuk 5 nominasi BAFTA, salah satunya kategori Best Director. Film ini juga terpilih menjadi salah satu film terbaik di tahun 2023 oleh National Board of Review dan American Film Institute.

Sementara itu, film The Interest of Zone akan tayang di Indonesia mulai 6 Maret 2024 mendatang.