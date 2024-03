Momen Emma Stone Menangis Terima Oscar Kedua Lewat Poor Things

ERA.id - Emma Stone tak kuasa menahan tangis kala dirinya berhasil memenangkan Oscar ke-96. Kemenangan kedua kalinya ini membuat Emma menangis haru di atas panggung.

Kemenangan yang membuat Emma Stone menangis ini menjadi yang kedua kali sepanjang kariernya. Emma berterima kasih kepada sutradara, kru hingga keluarganya atas pencapaian tersebut.

"Aku tahu aku harus menyelesaikannya tapi aku benar-benar hanya ingin berterima kasih kepada keluargaku, ibuku, kakakku, Spencer, ayahku, suamiku, Dave, aku sangat mencintaimu," kata Emma dalam pidato kemenangannya.

"Dan yang paling penting, putriku, yang akan berusia 3 tahun dalam tiga hari dan telah mengubah hidup kami menjadi sangat berwarna. Aku mencintaimu lebih besar dari seluruh langit, gadisku," sambungnya.

Emma Stone meraih kemenangan untuk Aktris Terbaik berkat film Poor Things. Dalam film itu, Emma berperan sebagai Bella Baxter dan beradu akting dengan Mark Ruffalo.

Poor Things adalah kolaborasi ketiga Emma dengan sutradara Yorgos Lanthimos, setelah perannya yang dinominasikan Oscar dalam The Favorite tahun 2018 dan film pendek tahun 2022 Bleat.

Komedi kelam ini mengikuti Bella Baxter, seorang wanita muda Victoria yang dihidupkan kembali oleh seorang dokter eksentrik, Godwin Baxter (Willem Dafoe). Dihidupkan kembali tanpa memahami batasan berbasis gender pada masanya, Bella melarikan diri ke pelukan seorang pengacara busuk, Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), sebelum memulai perjalanannya sendiri untuk menemukan petualangan dan kebebasan.

Dalam film itu, Emma juga berperan sebagai produser film tersebut, dan karenanya juga dinominasikan dalam kategori Film Terbaik dalam Oscar.

Sementara itu, Emma Stone mengalahkan sejumlah aktris lain dalam kategori Aktris Terbaik seperti Lily Gladstone lewat Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller untuk Anatomy of a Fall dan Carey Mulligan untuk Maestro.

Kemenangan Ini menandai kemenangan aktris terbaik kedua bagi Emma, setelah meraih penghargaan pada tahun 2017 untuk La La Land. Dia juga telah dinominasikan dua kali sebelumnya untuk aktris pendukung terbaik, untuk Birdman pada tahun 2015 dan The Favorite pada tahun 2019, tetapi tidak memenangkan keduanya.

Academy Awards 2024, yang dipandu oleh Jimmy Kimmel, disiarkan langsung dari Dolby Theatre di Los Angeles pada hari Minggu, (10/3/2024), pukul 16:00 waktu setempat.