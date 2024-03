Cetak Sejarah Film Korea Selatan, Oscar Beri Penghormatan Terakhir untuk Lee Sun Kyun

ERA.id - The Academy Awards atau ajang Piala Oscar 2024 memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang aktor Lee Sun Kyun. Namanya dimuat dalam segmen In Memoriam bersama para mendiang sineas lainnya, yang meninggal dunia tahun lalu.

Dilansir dari People, video memorial dimunculkan di layar dengan iringan lagu "It's Time to Say Goodbye", yang dinyanyikan oleh Andrea dan Matteo Bocelli. Pada video ditampilkan Ryan O'Neill, Matthew Perry, dan Ryuichi Sakamoto.

Kemudian sebuah adegan dari film pemenang Best Picture 2020, yakni Parasite muncul di layar. Foto mendiang Lee Sun Kyun juga disertakan sebagai salah satu bintang utama film tersebut.

Lee Sun Kyun termasuk orang yang membuat sejarah baru untuk perfilman Korea bersama pihak film Parasite di Piala Oscar 2020. Mereka meraih Best Picture, Best Director, Best Scenario, dan Best International Feature Film.

Sementara itu, Lee Sun Kyun sendiri ditemukan tewas di dalam mobilnya pada 27 Desember 2023 lalu. Ia meninggal dunia diduga karena bunuh diri, di tengah pemeriksaan tuduhan narkoba yang menjeratnya.

Meninggalnya Lee Sun Kyun ini menuai perhatian industri hiburan Korea Selatan, hingga membuat beberapa pihak menuntut kasus yang menjeratnya diselesaikan secara terbuka. Mereka yang menuntut adalah sutradara Parasite, Bong Joon Ho, aktor Kim Eui Sung, Choi Duk Moon, dan para anggota asosiasi hiburan lainnya.

Mereka menuntut penjelasan dari polisi secara rinci tentang penanganan tuduhan narkoba Lee Sun Kyun, yang dinilai sangat lalai dan berujung pencemaran nama baik. Hal ini juga berkaitan dengan keterlibatan media yang memberikan tuduhan berlebihan kepada mendiang, meskipun kasus belum sepenuhnya terbukti.