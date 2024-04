Kim Ji Won Beberkan Perjalanan Diet Demi Bintangi Drama Queen of Tears

ERA.id - Kim Ji Won belakangan mencuri perhatian berkat perannya sebagai Hong Hae In di drama Korea Queen of Tears. Ia disorot atas penampilannya yang mewah dan tubuhnya yang lebih kurus dari sebelumnya, karena karakter Hong Hae In diceritakan sakit dan hanya punya waktu hidup tiga bulan lagi.

Demi penampilannya sebagai karakter Hong Hae In tersebut, Kim Ji Won ternyata menjalani diet yang cukup ketat selama setahun. Ia tidak mengonsumsi makanan berat yang bisa memengaruhi penampilannya.

“Aku harus menggunakan baju-baju yang mengekspos bentuk tubuh kali ini. Jadi aku menghabiskan waktu setahun untuk mengurus penampilanku. Aku mencoba untuk tidak makan makanan berat,” kata Kim Ji Won saat tampil di YouTube Salon Drip baru-baru ini.

Kim Ji Won bahkan rela tak mengonsumsi makanan favoritnya, yakni makanan China demi diet yang dijalani berhasil. Hal tersebut juga hingga kini masih berlangsung meski syuting sudah selesai, karena ia masih disibukkan dengan promosi drama tersebut.

“Aku menjalani diet dan tidak makan makanan China selama setahun. Aku bahkan tidak makan jajjangmyeon. Ini juga karena aku harus melakukan acara-acara promosi, aku masih harus memperhatikan penampilanku,” tuturnya.

Selain diet, Kim Ji Won juga berusaha memastikan penampilannya terlihat seperti chaebol (anak konglomerat) dan seorang pemimpin perusahaan. Ia memperhatikan gaya dan bagaimana seorang chaebol berinteraksi.

“Aku mempelajari keluarga chaebol dan memperhatikan gaya mereka,” pungkas Kim Ji Won.