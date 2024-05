Queen of Tears Masuk Drama Terlaris Selama Delapan Pekan Berturut-turut

ERA.id - Serial drama tvN yang berjudul "Queen of Tears" berhasil mendominasi peringkat drama dan bertahan di posisi teratas selama delapan pekan berturut-turut.

Menurut laporan dari Soompi, sejak tayang perdana dua bulan lalu serial drama itu konsisten menempati peringkat teratas dalam daftar mingguan Good Data Corporation untuk drama TV dan anggota pemerannya paling banyak mendapat perhatian hingga pekan terakhir penayangan.

Pemeran utamanya, yakni Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won menduduki dua posisi teratas dan total ada lima anggota pemeran drama itu yang masuk ke dalam daftar sepuluh besar aktor yang paling menarik perhatian minggu ini.

Kim Soo Hyun berada di posisi pertama diikuti oleh Kim Ji Won di peringkat kedua, Park Sung Hoon di peringkat kelima, Lee Mi Sook di posisi kedelapan, dan Lee Joo Bin di posisi kesepuluh dalam daftar tersebut.

Di peringkat kedua, serial drama Lovely Runner dari tvN tetap berada di peringkat selanjutnya dalam daftar drama dan pemerannya menempati tiga dari enam posisi teratas pekan ini.

Byeon Woo Seok dan Kim Hye Yoon mempertahankan posisi masing-masing di peringkat ketiga dan keempat, sementara Song Geon Hee naik ke posisi keenam.

Serial drama Chief Detective 1958 dari MBC menempati peringkat ketiga dalam daftar drama minggu ini, dan pemeran utamanya, Lee Je Hoon, menempati posisi ketujuh dalam daftar aktor.

Serial drama SBS yang berjudul The Escape of the Seven: Resurrection masih menempati peringkat keempat dalam daftar drama, disusul "Beauty and Mr. Romantic" dari KBS 2TV di peringkat kelima.

Berikut daftar 10 serial drama TV dan aktor yang paling banyak diperbincangkan pekan ini.

Drama

1. Queen of Tears - tvN

2. Lovely Runner - tvN

3. Chief Detective 1958 - MBC

4. The Escape of the Seven: Resurrection - SBS

5. Beauty and Mr. Romantic - KBS2

6. Nothing Uncovered - KBS2

7. Third Marriage - MBC

8. Missing Crown Prince - MBN

9. Hide - JTBC

10. The Two Sisters - KBS2

Aktor

1. Kim Soo Hyun (Queen of Tears)

2. Kim Ji Won (Queen of Tears)

3. Byeon Woo Seok (Lovely Runner)

4. Kim Hye Yoon (Lovely Runner)

5. Park Sung Hoon (Queen of Tears)

6. Song Geon Hee (Lovely Runner)

7. Lee Je Hoon (Chief Detective 1958)

8. Lee Mi Sook (Queen of Tears)

9. Im Soo Hyang (Beauty and Mr. Romantic)

10. Lee Joo Bin (Queen of Tears)