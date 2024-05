Kisahnya Inspiratif, Film How to Make Millions Before Grandma Dies Siap Tayang di Bioskop Indonesia

ERA.id - KlikFilm kembali menghadirkan sebuah film drama terbaik asal Thailand berjudul "How to Make Millions Before Grandma Dies".

Film yang dalam Bahasa Thailand Lahn Mah ini akan hadir di bioskop Indonesia mulai tanggal 15 Mei 2024. Di Thailand, film ini telah tayang pada tanggal 4 April 2024 lalu, dan meraih sukses.

Film garapan sutradara Pat Boonnitipa ini mengangkat tema hubungan keluarga. Nama Pat Boonnitipat sudah tidak asing lagi di dunia perfilman Thailand.

Ia merupakan seorang sutradara dan screenwriter muda Thailand yang telah menelurkan banyak karya-karyanya populer, seperti Frozen Hormones, Hormones Season 3, Bad Genius, Project S: Skate Our Souls, Diary of Tootsies, hingga #HATETAG.

Dalam film How To Make Millions Before Grandma Dies, Pat Boonnitipat berperan sebagai sutradara sekaligus penulis naskah. Film ini sekaligus menjadi debut Billkin Puthipong sebagai pemeran utama dalam dunia perfilman Thailand. Selain itu, aktor yang sudah memasuki usia senja bernama Taew- Usa Samekham juga turut meramaikan film ini. Ia diketahui sudah berusia 76 tahun.

Secara garis besar, film ini menceritakan tentang hubungan antara cucu dan neneknya. M (Billkin Puthipong) berperan sebagai seorang pemuda yang rela berhenti bekerja di tahun keempat demi merawat neneknya yang sedang sakit kanker dan tinggal sendirian.

Namun, di balik sikap baiknya itu, ia mempunyai niat terselubung. Ia memiliki misi harus berhasil menjadi cucu kesayangan agar mendapat warisan dari neneknya. Idenya itu muncul setelah melihat sepupunya Mui (Tontawan Tantivejakul) yang berhasil menjadi pewaris satu-satunya setelah merawat kakeknya. Kebersamaan M dengan sang nenek perlahan membuat hatinya bergejolak tentang arti keluarga yang lebih dari sekadar uang.