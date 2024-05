Film How To Make Millions Before Grandma Dies Laris Manis di Indonesia, Raup 795 Ribu Penonton

ERA.id - Sejak hari pertama tayang, film Thailand berjudul 'How To Make Millions Before Grandma Dies' terus diapresiasi oleh penikmat film di Indonesia. Di hari kedelapan penayangannya, film ini sukses mendapatkan 795.732 penonton.

Menuruk akun @cinepoint, yang aktif membagikan data jumlah penonton film-film yang tayang di Indonesia, raihan jumlah penonton film yang memiliki judul asli Lahn Mah ini, menjadi film Thailand No 1 di Indonesia.

Di tengah kabar baik tentang raihan jumlah penonton film yang aslinya berjudul Lahn Mah ini, kembali viral di sosial media X dengan cuitan "Sukarelahnmah" yang dipelopori oleh akun @habisnontonfilm.

Sampai saat ini, postingan tersebut sudah di lihat lebih dari 700 ribu dan 600 lebih repost. "Pertama kali kepikiran bikin 'SukareLahnMah' karena ngeliat antusiasme teman-teman di Indonesia, terutama fans Billkin (Pingus). Semuanya bersemangat meramaikan LAHN MAH di media sosial secara sukarela. Sampai ikhlas disebut 'buzzer' sama orang lain," ujar Habibie, admin akun @habisnontonfilm.

"Motivasinya, biar film LAHN MAH (How To Make Millions Before Grandma Dies) bisa rilis di semua bioskop di semua kota di Indonesia. Termasuk di kota tinggal sebagian Minton (sebutan untuk admin Habis Nonton Film)," tambahnya.

Sementara itu, Sarinrat Thomas yang memerankan tokoh Chew, putri Amah, di film How To Make Millions Before Grandma Dies, mengaku senang dengan respon positif dari penggemar film di Indonesia.

"Hallo Indonesia, saya sangat terkejut, saya senang bahwa kalian menyukai film How To Make Millions Before Grandma Dies. Saya ingin mengatakan, setiap pesan yang dikirimkan kepada saya, saya sudah membaca semuanya tolong terus dukung kami. Terimakasih kepada KlikFilm untuk menghubungi saya, yang beri kesempatan lagi untuk bicara dengan penonton Indonesia. Terimakasih mengirimkan banyak kasih sayang," ucapnya.

Film How To Make Millions Before Grandma Dies sudah tayang diseluruh bioskop Indonesia sejak tanggal 15 Mei 2024.