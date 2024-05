Sisi Lain Raisa yang Jarang Diketahui Publik Bakal Diumbar di Film Dokumenter "Harta, Tahta, Raisa"

ERA.id - Film dokumenter Harta Tahta Raisa akan tayang di bioskop pada Kamis, 6 Juni 2024. Ibu anak satu ini mendedikasikan film Harta Tahta Raisa untuk para penggemarnya. Fanbase Raisa bernama YouRaisa ini merupakan hartanya yang paling berharga.

Sebagai bintang utama dalam film ini, istri Hamish Daud ini menceritakan betapa gugupnya dirinya jelang penayangan film Harta Tahta Raisa. Terlebih lagi, film menampilan karakter maupun kebiasaan yang tidak diketahui banyak orang.

"Aku merasa dalam dokumenter paling mahal sisi-sisi vulnerable. Aku anaknya jarang ngonten itu nggak bisa ditunjukkan. Kebetulan ada kamera jadi tertangkap nggak sengaja," ujar Raisa, saat ditemui di Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (30/5/2024).

Film Harta Tahta Raisa akan membawa penonton terhanyut dengan kisah-kisah yang belum pernah terungkap sebelumnya dari balik panggung. Film dokumenter ini juga memperlihatkan bagaimana perjuangan pelantun lagu "Could It Be" hingga menjadi penyanyi ternama.

"Jadi semua film ini organik. Sangat jujur, asli. Ini bikin film ini sangat spesial bagi kami. sebenarnya aku senang banget dapat kesempatan ekspos ada org dibelakang aku, mereka itu my heroes. Yang kita keluarkan untuk mencapai projek ini dan nggak instan," jelasnya.

Tak hanya itu, penyanyi berusia 34 tahun ini juga menceritakan sisi lain dari hidupnya yang jarang diketahui. Dimunculkan kebiasaan Raisa yang hanya kerap diabadikan atau diketahui oleh para penggemarnya.

"Kalau benar-benar youraisa yang bener, ya pasti sudah tau sisi ini dari aku. Jadi, mereka espek sama akulah ada nyeleneh-nyeleneh ya macam-macam," jelasnya.

"Kalau momen kayak aku diwarung pasti tahu, kedodolan aku, mereka sudah tau. Jadi, salah satu bertahan di industri ini karena relate gitu. Aku nggak pernah merasa aku bukan merasa oh suara aku susah digapai. Kebalikannya aku merasa sangat bisa digapai, emosi sama kamu itu sama. Galau aku sama kamu sama," lanjutnya.

Jelang penayangan film Harta Tahta Raisa, Raisa berharap agar para penonton bisa merasakan kepuasaan. Terlebih lagi, film ini menceritakan perjalanan hidup Raisa yang tidak mudah dilalui

"Jadi aku pengen teman-teman bisa ngerasain deg-degannya, keputusasaan, ngerasain ternyata bikin satu event itu bukan cuma 2019 doang. Tapi perjalanan karier awal punya goals seperti ini, tapi sesuatu ngga instan pasti manis." ujarnya.

Film dokumenter ini mengisahkan perjalanan karier panjang Raisa yang awalnya menjadi backing vocal Krisdayanti dan Erwin Gutawa, hingga akhirnya menjadi vokalis Andante. Selain itu film "Harta Tahta Raisa" juga mengungkap kisah di balik panggung konser tunggal Raisa di Gelora Bung Karno (GBK) pada 2023 lalu.

Pada saat itu, Raisa melakukan konser musik bertajuk 'Live in Concert: Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Konser tersebut merupakan pengalaman musik yang luar biasa spektakuler dan bersejarah. Hal tersebut lantaran Raisa menjadi penyanyi wanita pertama yang mengadakan konser tunggal di Stadion tersebut.