Film How To Have Sex Membawa Kisah Remaja yang Ingin Eksplorasi Dunia Dewasa

ERA.id - How to Have Sex adalah sebuah film drama yang mengisahkan tentang tiga remaja Inggris yang melakukan perjalanan liburan ke Malia, Yunani, untuk pertama kalinya.

Dalam upaya mereka untuk merasakan kebebasan dan mengeksplorasi dunia dewasa, mereka menemukan diri mereka menghadapi tantangan emosional dan hubungan yang kompleks.

Mungkin, rekomendasi film yang hadir di KlikFilm mulai bulan Juni 2024 ini memiliki judul yang provokatif, dan akan membuat sebagian orang berpikir How to Have Sex hanya film coming of age biasa. Namun, karya debut sutradara Molly Manning Walker ini bukan film remaja yang layak dilewatkan.

Film ini padat edukasi dan pedoman yang amat dibutuhkan anak-anak muda zaman sekarang. Mendapuk pendatang baru brilian, Mia McKenna-Bruce, kamu akan menyelami pergolakan batin remaja 18 tahun, Tara, dan dua sahabatnya, Em dan Skye.

Film ini dengan brilian menggabungkan elemen-elemen humor dan kedalaman emosional, memperlihatkan perjuangan para remaja dalam mencari jati diri dan memahami arti sebenarnya dari kedewasaan. Mia McKenna-Bruce memberikan penampilan yang kuat sebagai Tara, karakter utama yang melalui transformasi signifikan selama liburan.

Sutradara Molly Manning Walker berhasil menangkap esensi dari masa remaja dengan kejujuran dan sensitivitas, membuat penonton merasakan setiap momen kegembiraan dan ketegangan yang dialami oleh para karakter. Sinematografi film ini juga memukau, dengan pemandangan indah Kreta yang menambah nuansa eksotis dan memikat.

Salah satu kekuatan utama dari "How to Have Sex" adalah kemampuannya untuk menyentuh isu-isu penting seperti persahabatan, seksualitas, dan konsensus dengan cara yang tidak menggurui.

Film ini memberikan pandangan yang realistis dan jujur tentang pengalaman pertama yang sering kali tidak sempurna, penuh dengan kebingungan dan penyesalan.

"How to Have Sex" adalah film yang menyentuh dan relevan, menghadirkan cerita yang kuat dan karakter yang mendalam. Dengan kombinasi akting yang luar biasa, penyutradaraan yang cermat, dan cerita yang menggugah, film ini layak untuk ditonton oleh siapa saja yang tertarik dengan eksplorasi emosi dan dinamika remaja.

Penasaran dengan film How To Have Sex, sudah dapat disaksikan secara resmi di platform film streaming KlikFilm.