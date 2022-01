Demi Jaga Kerahasiaan Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield Tega Bohongi Mantan Pacar

ERA.id - Aktor Andrew Garfield rela membohongi mantan pacarnya, Emma Stone sekaligus lawan mainnya di The Amazing Spider-Man. Kebohongan Andrew itu dia pertahankan demi menjaga rahasia film Spider-Man: No Way Home.



Pengakuan itu disampaikan oleh Andrew Garfield saat menjadi bintang tamu di podcast terbaru Happy Sad Confused bersama Josh Horowitz. Selama perbincangan, Andrew bercerita bahwa mantan kekasihnya Emma Stone terus meneror dirinya.



"Emma terus mengirimi saya pesan. Dia seperti, 'Apakah kamu ada di film Spider-Man baru ini?' Dan saya seperti, 'Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan.'," kata Andrew, dikutip EW, Selasa (18/1/2022).



