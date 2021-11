Saling Jatuh Cinta di Film Love of Fate, Febby Rastanti Akui Senang Beradu Akting dengan Dikta: Nontonnya Bikin Senyum Sendiri

ERA.id - Falcon Pictures Kembali merilis film drama romatis berjudul Love of Fate yang mulai tayang di aplikasi KlikFilm pada 19 November 2021. Film yang dibintangi oleh Pradikta Wicaksono alias Dikta dan Febby Rastanti ini, disutradarai oleh Eddy Prasetya, yang sebelumnya menyutradarai film remaja bergenre drama, berjudul Malik dan Elsa.



Eddy Prasetia mengatakan tertarik menggarap film ini karena alur cerita dalam film Love of Fate memiliki perbedaan dengan film lainnya.



"Aku tertarik menggarap film ini, karena ceritanya. Kalau biasanya kan hubungan cinta putus karena cowok ada simpenan atau orang ketiga. Kalau disini beda, ternyata kan hubungan cinta bisa putus karena komitmen, lebih memilih pekerjaan," ungkap Eddy Prasetia melalui virtual gala premiere film Love of Fate di Klik Film pada Jumat (19/11/2021).



Eddy Prasetia, Dikta dan Febby Rastanty (Foto: Virtual KlikFilm)

"Ini film ke 5 aku. Memang aku main film genrenya romance. Cuma kan setiap film punya cerita sendiri. Nah, kalau ini aku suka karena ceritanya sederhana, tapi banyak yang bisa saya sampaikan," kata Dikta.

"Di film ini, kita seperti tidak sedang syuting, semua dilakukan natural. Dilokasi syuting kita seru banget, apalagi Febby suka ngelawak dilokasi syuting," lanjutnya.



Sementara itu, Febby Rastanty mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan beradu akting dengan Dikta. Febby merasa beruntung karena dibantu oleh Dikta dan tim Falcon Pictures.



"Kesulitan tidak ada, beruntung disini aku main dengan orang-orang yang baik dan koperatif, senang juga bisa main dengan Dikta. Saya inikan orangnya kalau merasa kurang, selalu ingin memperbaiki. Beruntung, mas Eddy dan tim yang lain mendukung semua," tutur Febby Rastanty.



Febby mengajak masyarakat untuk menonton film Love of Fate di aplikasi KlikFilm. Sebab, film ini sangat manis dan membuat para penonton senyum-senyum sendiri karena terbawa perasaan.



"Intinya semua harus nonton. Ceritanya manis banget kalau nonton bikin senyum-senyum sendiri. Pas aku baca scane-nya senyum-senyum. Pas aku dan ka Dikta mainnya senatural dan selucu mungkin. Pokoknya bikin penonton senyum-senyum sendiri." paparnya.



Selain Dikta dan Febby Rastanti, film Love of Fate juga diperankan oleh Kukuh Riyadi, Aksarana Dena, Agus Kencrot dan lainnya. Film Love of Fate sudah bisa disaksikan di aplikasi KlikFilm sejak hari ini, Jumat (19/11/2021).

