Sinopsis Encanto, Film Animasi Baru Disney tentang Keluarga dengan Kemampuan Sihir

ERA.id - Disney saat ini memang tengah mencoba membagikan budaya berbagai negara melalui tayangan film animasi mereka. Setelah Coco (2017) tentang Meksiko, Raya and the Last Dragon (2021) tentang Asia Tenggara, kini Disney akan merilis Encanto yang bercerita tentang budaya Kolombia.



Encanto merupakan film animasi yang mengambil latar tempat di sebuah desa yang terletak di kawasan pegunungan Kolombia. Fokus film ini bercerita tentang keluarga Madrigals, yang setiap anggotanya memiliki kemampuan sihir.



Seperti memiliki kemampuan sihir bisa mengangkat semua barang berat, kemampuan untuk berubah bentuk, hingga kemampuan menjinakkan hewan liar. Tak hanya anggota keluarga, rumah yang mereka tinggali bahkan punya kekuatannya sendiri, seperti bisa bergerak mengikuti irama musik yang diputar sehari-hari.



