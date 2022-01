Soundtrack Film Encanto Ungguli Lagu Hit Frozen Let It Go di Tangga Lagu Billboard

ERA.id - Billboard resmi mengumumkan salah satu soundtrack film animasi Encanto "We Don't Talk About Bruno" mengungguli dan mengalahkan lagu hit dari film Frozen, "Let It Go". Lagu tersebut menjadi puncak tertinggi dari Disney sejak 1995 setelah mencapai nomor 4 di Billboard Hot 100.



Laporan dari Billboard ini diungkapkan pada Selasa (18/1/2022), yang menemukan lagu film animasi "We Don't Talk About Bruno" mendarat di puncak baru nomor 4. Lagu tersebut sekarang telah mengungguli Frozen (2013) dengan hit besarnya, "Let It Go", yang menduduki posisi kelima di tangga lagu.

soundtrack Encanto (Dok: Disney)



Menurut Billboard, lagu milik Lin-Manuel Miranda itu sekarang menjadi lagu Disney dengan charting tertinggi sejak 1995. Di mana lagu "Colors of the Wind" milik Vanessa Williams dari Pocahontas meraih posisi keempat. Begitu juga lagu Elton John "Can You Feel the Love Tonight" untuk film The Lion King 1994.





Tag: Encanto Frozen soundtrack Encanto