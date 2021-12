7 Film Populer Sepanjang Tahun 2021, Didominasi Disney dan Marvel

ERA.id - Tahun 2021 menjadi titik balik dari bangkitnya industri perfilman dunia. Sejumlah sineas mulai berani dan merilis karya-karya yang sempat tertunda di tahun 2020.



Film Hollywood yang sempat tertunda penayangannya di tahun 2020 akhirnya bisa dinikmati oleh penggemar tanah air. Berbagai film mulai dari drama, aksi, fantasi, hingga animasi mewarnai bioskop Indonesia.



Berikut ini tujuh film populer yang tayang tahun 2021

1. Mortal Kombat

Mortal Kombat (Dok: IMDb)





2. Cruella

Cruella (Dok: IMDb)



Disney akhirnya memberanikan diri untuk menayangkan film pertamanya sejak pandemi melanda. Cruella menjadi film pembuka yang dirilis oleh Disney ke bioskop.



Dibintangi oleh Emma Stone, Emma Thompson, hingga Joel Fry, Cruella disutradarai oleh Craig Gillespie yang mengisahkan tentang seorang fashionista muda yang ambisius di dalam kehidupannya.



Bertema tentang fashion, tak heran film Cruella diwarnai dengan balutan busana mewah dan menarik di mata. Film ini juga berkaitan erat dengan dalmantians.

3 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Dok: IMDb)



Salah satu film yang paling dinantikan penggemar ialah film bertema superhero rilisan Marvel. Kali ini Marvel merilis Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang mengangkat kisah superhero Asia pertama.



Dibintangi oleh Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai, Michelle Yeoh, Fala Chen, hingga Ben Kingsley, film ini berhasil meraup keuntungan hingga Rp6,1 triliun.

4. Dune

Dune (Dok: IMDb)



Sejak kemunculan trailer film Dune di tahun 2020, sejumlah pecinta film sudah tidak sabar ingin menyaksikan film yang disutradarai oleh Denis Villeneuve.



Dune diadaptasi dari novel fiksi ilmiah terlaris karya Frank Herbert, yang menceritakan tentang kehidupan putra dari keluarga bangsawan yang berusaha melakukan perlindungan terhadap aset berharga dari galaksi.



Dibintangi oleh Timthee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, hingga Oscar Isaac. Dune mengantongi keuntungan hingga Rp5,6 triliun.

5. No Time To Die

No Time To Die (Dok: IMDb)



Film terakhir Daniel Craig sebagai James Bond, No Time To Die akhirnya tayang di bioskop tanah air. Film yang banyak dinantikan oleh penggemar Bond ini sempat mengalami kemunduran tayang dari jadwal yang ditetapkan.



Selain sebagai film terakhir Craig, hal yang menarik dari No Time To Die ialah pengisi soundtrack untuk film ini. Di mana penyanyi muda Billie Eilish dipercaya untuk menyanyikan soundtrack, sekaligus menjadi penyanyi termuda yang pernah mengiringi film James Bond.



Bukan hanya Daniel Craig, film ini juga turut dibintangi oleh Lea Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wrightm Ralph Fiennes, Ana de Armas, Lashana Lynch, hingga Rami Malek.

6. Encanto

Encanto (Dok: Disney)



Film animasi produksi Disney, Encanto akhirnya meramaikan tahun 2021 sebagai salah satu tontonan anak yang menyenangkan. Berkisah tentang keluarga Madrigals yang masing-masing anggota keluarganya memiliki kemampuan sihir yang berbeda-beda.



Sayangnya salah satu anggota keluarga bernama Mirabel Madrigals (Stephanie Beatriz) tidak memiliki kemampuan magis seperti saudara lainnya. Disutradari oleh Byron Howard dan Jared Bush, Encanto kental dengan budaya Kolombia hingga pemilihan aktor latin yang mendominasi.

7. Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home (Dok: IMDb)



Menutup akhir tahun 2021, Sony Pictures akhirnya membawa film angsuran ketiga yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya ke bioskop, Spider-Man: No Way Home. Film yang sangat dinantikan oleh penggemar ini bahkan menjadi satu-satunya film yang meraih 1 miliar USD atau Rp14 triliun di seluruh bioskop dunia.



Angka tersebut memang pantas didapatkan lantaran banyak sekali kisah dan plot menarik selama film diputar. Bahkan beberapa kritikus menilai film ini menjadi salah satu yang terbaik yang pernah ada.



Itulah tujuh film populer yang tayang di tahun 2021. Film mana yang menjadi favorit kamu?

