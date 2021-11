Review Film Follow Me, Kisah Perjuangan Vlogger Keluar dari Escape Room Mematikan

ERA.id - Follow Me merupakan film bergenre petualangan horor misteri yang ditulis dan disutradarai oleh Will Wernick. Film yang juga dikenal dengan judul No Escape ini bercerita tentang Cole Turner (Keegan Allen), seorang vlogger yang berusaha membuat konten unik dan menantang di Moskow, Rusia.



Awal perjalanan Cole ke Moskow karena ajakan temannya, Dash (George Janko), untuk merayakan 10 tahun ia menjadi vlogger. Di sana, Dash menjanjikan Cole bahwa mereka akan bermain di Escape Room yang dibuat spesial untuk mereka oleh Alexei Koslov (Ronen Rubinstein) seorang konglomerat.



Cole akhirnya berangkat dengan Dash, kekasihnya Erin (Holland Roden), dan dua teman lainnya, Samantha (Siya) dan Thomas (Whitaker). Namun saat memulai Escape Room yang dijanjikan, permainan itu sederhana ini berangsur berubah menjadi semakin berbahaya hingga membuat Cole dan teman-temannya berjuang untuk menyelematkan diri.



