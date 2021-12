5 Tayangan Korea Terbaru di Desember 2021 yang Layak jadi Tontonan Pilihan

ERA.id - Untuk menghabiskan momen penuh warna di penghujung tahun ini, sejumlah drama unggulan masih menjadi favorit, seperti Viu Original Write Me A Love Song, One Ordinary Day, Happiness, The Red Sleeve hingga Viu Original Nw We Are Breaking Up. Dan tak kalah seru, ada sederet tayangan baru yang akan menghibur Anda menyambut liburan panjang akhir tahun dari Korea yang tidak boleh terlewatkan.



Mulai dari kedatangan drama saeguk terbaru yang mendebarkan, spin-off dari variety show Street Woman Fighter yang akan kembali mengguncang industri K-Dance, hingga serangkaian film Korea yang dibintangi sederet bintang top Korea. Yuk simak 5 tontonan Korea yang tayang di Viu di bawah ini dan catat tanggalnya.

1. Moonshine

Bulan Desember kembali kedatangan drama saeguk dengan genre yang fresh, yaitu Moonshine yang awalnya berjudul When Flowers Bloom, I Think of the Moon yang tayang secara eksklusif di Viu mulai 21 Desember 2021. Drama ini akan mempersatukan Yoo Seung Ho dan Hyeri sebagai pemeran utama. Selain itu, drama When Flowers Bloom, I Think of the Moon juga menandai sebagai reuni Hyeri bersama Byeon Woo Seok dan Kang Mina usai sebelumnya mengerjakan proyek drama yang sama.



Drama Moonshine berlatar di era Joseon selama periode yang memiliki aturan paling ketat di mana penduduk dilarang untuk minum anggur. Demi menghidupi keluarganya, Kang Ro Seo (diperankan oleh Hyeri) nekat berjualan anggur di saat minuman sangat dilarang. Sedangkan Nam Young (diperankan oleh Yoo Seung Ho) adalah inspektur terhebat Joseon yang sangat berprinsip dan menangkap siapa saja yang melanggar aturan.



2. Street Dance Girls Fighter

Siapa yang terpapar demam K-Dance usai menyaksikan acara survival dance hit Street Woman Fighter? Dengan popularitas yang berhasil mengguncang berbagai penjuru dunia, Street Woman Fighter menghadirkan spin-off terbaru bertajuk Street Dance Girls Fighter dan pastinya tidak kalah seru.



Masih mengusung survival dance seperti sebelumnya, Street Dance Girls Fighter atau dikenal juga Street Girls Fighter ini akan mencari bakat tarian remaja putri terbaik di tingkat sekolah menengah Korea.



Para leader Street Woman Fighter yakni Honey J (HolyBang), Rihey (Coca n Butter), Gabee (LACHICA), AIKI (HOOK), Lee Jung (YGX), Noze (WAYB), Monika (PROWDMON), Choi Hyo Jin (WANT) bersama masing-masing anggota kru mereka akan menjadi juri untuk memilih penari generasi berikutnya sekaligus menjadi mentor untuk mereka yang bermimpi menjadi anggota kru tari putri terbaik. Tayang di Viu setiap Kamis mulai 2 Desember, terus saksikan untuk melihat talenta muda berbakat penerus Street Woman Fighter berikutnya!

3. Da Capo

Bagi Anda penikmat film bergenre musikal, maka film Da Capo menjadi salah satu tontonan wajib yang tidak boleh terlewatkan. Selain didapuk sebagai pemeran utama, Hong Isaac, seorang penyanyi sekaligus penulis lagu juga berpartisipasi sebagai komposer. Di sini, dia akan beradu akting bersama aktris muda berbakat Jang Ha Eun.



Sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu yang tidak dikenal, Tae Il (diperankan oleh Hong Isaac) harus berjuang menghadapi kerasnya kehidupan. Kerinduannya terhadap band dan musik yang dia inginkan mengantarkan Tae Il ke kampung halamannya.



Da Capo (Dok. Viu)

Tae Il lalu bertemu ‘Destroyer’, band SMP yang dipenuhi semangat menggelora para mantan anggota band. Ji Won (Jang Ha Eun) dan Tae Il, akhirnya mulai bangkit kembali menyelesaikan lagu yang belum terselesaikan. Akankah mereka berhasil? Temukan jawabannya di Viu mulai 10 Desember 2021.

4. Three Sisters

Selayaknya hubungan kakak beradik dengan kehidupan berbeda, demikian juga yang terjadi dengan tiga saudara perempuan ini yang memiliki luka pribadi masing-masing dengan keluarga kecil mereka. Namun, konflik secara perlahan mulai mempersatukan mereka kembali.



Kakak pertama ada Hee Sook (diperankan oleh Kim Sun Young), seorang ibu rumah tangga yang berfokus merawat suami dan putrinya. Namun, dia divonis menderita kanker ganas. Lalu ada Mi Yeon (diperankan oleh Moon So Ri), adik pertama Hee Sook yang berprofesi sebagai pemimpin paduan suara gereja. Kehidupannya seketika hancur saat tahu suaminya berselingkuh dengan anggota paduan suara. Terakhir Mi Ok (diperankan oleh Jang Yoon Ju), si bungsu yang menikahi duda dan memiliki anak tiri.



The Sisters (Dok. Viu)

Di hari ulang tahun ayahnya, ketiga bersaudara ini berkumpul. Namun, acara menjadi berantakan karena Jin Sub (diperankan oleh Kim Sung Min) melakukan hal tak biasa. Apa yang terjadi? Dan bagaimana konflik ini membuat mereka menjadi bersatu? Saksikan kisah selengkapnya mulai 19 Desember 2021 di Viu.

5. Escape from Mogadishu

Inilah film laga menegangkan yang diangkat dari kisah nyata dan dibintangi oleh Jo In Sung, Kim Yoon Seok, serta Keo Joon Ho. Escape from Mogadishu menjadi pemecah rekor dalam industri perfilman Korea dengan menduduki puncak Box Office Korea usai meraih lebih dari 2 juta penonton hanya dalam 17 hari. Selain itu, film ini juga memboyong 5 piala sekaligus dalam ajang Blue Dragon Film Awards tahun 2021.



Film Escape from Mogadishu menyoroti peristiwa nyata saat Perang Suadara Somalia yang terjadi pada tahun 1990-an. ‘Mogadishu’ sendiri merupakan nama ibu kota Somalia tempat terjadinya kericuhan.



Dikisahkan Han Shin Sung (diperankan oleh Kim Yoon Seok) bekerja sebagai duta besar di Kedutaan Besar Korea Selatan di Mogadishu, Somalia dan Kang Dae Jin (diperankan oleh Jo In Sung) dari Kedubes Korea Utara. Mereka dan para anggota kedutaan lain mendapat ancaman selama Perang Saudara berlangsung. Keduanya lantas bersatu untuk menyelamatkan orang-orang dari kedua kedutaan agar keluar dari Somalia. Akankah mereka selamat dari situasi peperangan ini? Temukan jawabannya dengan menyaksikan Escape from Mogashidu di Viu mulai 26 Desember 2021.

