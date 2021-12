Tertawa Sendiri Lihat Komentar Penonton Tersanjung the Series, Jessica Mila: Padahal Karakter Indah Suka Nangis

ERA.id - Aktris Jessica Mila menceritakan kisahnya pasca melihat komentar penonton Original WeTV Tersanjung the Series. Saat menonton WeTV, tentunya para pengguna akan melihat komentar-komentar dari para penonton lainnya lewat fitur chat.



Komentar itu ditampilkan saat para penonton menyaksikan serial atau film yang ditayangkan di WeTV. Maka dari itu, bintang film Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan ini suka gagal fokus dengan komentar-komentar lucu dari para penonton.

Tersanjung the Series (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Komentarnya lucu-lucu nggak serius. Komentar paling lucu kayak 'Mau yang kayak gini satu dong'. Ya Allah yang begini bisa PO nggak sih?" ungkap Jessica Mila saat ditemui di The Plaza, Jl.M.H Thamrin, Gondangdia Jakarta Pusat pada Jumat (17/12/2021).



Saat melihat komentar lucu dari para penonton, mantan kekasih Mischa Chandrawinata ini suka tertawa sendiri. Sebab, ada saja lawakan yang dibuat dari para penonton.



Tersanjung the Series (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Selain itu, perempuan berusia 29 tahun ini juga menceritakan karakter Indah yang diperankannya dalam serial Tersanjung the Series. Sosok Indah kerap menangis karena mendapatkan siksaan dan tersakiti. Namun, mentalnya sangat kuat dalam menghadapi berbagai rintangan.



"Kayaknya ada saat dimana Indah nangis stres bukan episode awal ya ada sedih siksa tapi Indah karakter yang kuat mental. Nggak menganggu moodnya ,sedihnya sebatas itu. Tapi makin lama akan menghadapi cobaan lebih berat," katanya.

WeTV menayangkan WeTV Original Tersanjung the Series sejak 8 Desember 2021. Serial berjumlah 16 episode ini bisa ditonton oleh seluruh pengguna WeTV melalui streaming maupun offline. WeTV Original Tersanjung the Series merupakan hasil karya sutradara Anggy Umbara dan diperankan oleh Jessica Mila, Rezky Aditya, dan Rayn Wijaya.



Series ini menceritakan kisah hidup dan percintaan dari Indah, seorang gadis cantik sebatang kara yang hidup di Jakarta. Takdir mempertemukannya dengan Bobby, yang menjadi cinta pertamanya dan Rama, pria yang menyangangi Indah dengan tulus. Meski diangkat dari kisah lama, namun jalan cerita yang disuguhkan Tersanjung the Series disesuaikan persoalan-persoalan yang dihadapi anak muda saat ini.

