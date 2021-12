Tertarik Main dalam Tersanjung the Series, Jessica Mila: Relate dengan Keadaan Sekarang, Banyak Pelajaran Diambil

ERA.id - Aktris Jessica Mila mengungkapkan alasannya tertarik membintangi Original WeTV Tersanjung the Series. Kekasih Yakup Hasibuan ini tertarik karena alur cerita drama yang sangat bagus dan menarik. Kisah ini mendapatkan banyak hikmah yang bisa dipetik dari masyarakat Indonesia.



"Salah satu tertarik dari cerita ini bukan hanya bagus dan menghibur, tetapi menurut aku penting ceritanya dan bisa diambil banyak orang," kata Jessica Mila saat ditemui di The Plaza, Jl.M.H Thamrin, Gondangdia Jakarta Pusat pada Jumat (17/12/2021).



Bintang film Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan ini berharap kehadiran Tersanjung the Series ini membuat para perempuan lebih lantang untuk speak up jika mengalami insiden kekerasan seksual.

Tersanjung the Series (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)





Jessica Mila (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)





"Karena relate dengan yang sekarang-sekarang ini dengan karakter Bobby lebih banyak pelajaran diambil dari Tersanjung the Series," ucapnya.



Perempuan berusia 29 tahun ini juga mengajak masyarakat, terutama perempuan untuk berani speak up apabila mengalami kekerasan seksual. Serial ini menyadarkan kita untuk lebih menyayangi orang-orang sekitarnya.



"Semoga berani speak up bisa melaporkan dengan mencari bukti. Banyak orang takut speak up. Dari Tersanjung bisa menyadarkan banyak orang dari sekeliling kita," katanya.



"Sebenarnya sesimpel ini, ketika jalan-jalan ngomong apa itu bikin nggak nyaman kekerasan juga, tapi banyak orang nggak sadar akan itu. Harusnya laki-laki lebih respek dan menghormati perempuan," lanjutnya.

Tag: Jessica Mila Rayn Wijaya Tersanjung The Movie sinetron Tersanjung Tersanjung the Series